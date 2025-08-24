Σούλι Πάτρας: Καβγάς σε πανηγύρι για ένα… αυτοκίνητο

Ένταση προκλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στο Σούλι της Πάτρας, όταν άνδρας κινήθηκε απειλητικά, με φωνές, προς παρέα, περίπου 10 ανήλικων και των γονέων τους, φωνάζοντας ότι ένα από τα παιδιά ακούμπησε το αυτοκίνητό του.

Ο ανήλικος, προσπάθησε να του εξηγήσει ότι ποτέ δεν συνέβη αυτό που έλεγε, αλλά ήταν ανένδοτος.

Το συμβάν έληξε λίγη ώρα αργότερα με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων.

Να αναφέρουμε, ότι χθες στο Σούλι είχε πανηγύρι.