Αντίστροφη μέτρηση για τον προσωπικό αριθμό- Πότε θα αποδοθεί αυτόματα στους πολίτες

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού από τους πολίτες, καθώς από την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, όλοι όσοι δεν έχουν προχωρήσει στην έκδοση Προσωπικού Αριθμού, θα τον λαμβάνουν αυτόματα από το σύστημα έτσι ώστε όλοι οι Έλληνες Πολίτες να είναι κάτοχοι του μοναδικού αριθμού ταυτοποίησης.



Ο προσωπικός αριθμός σταδιακά θα αντικαταστήσει τους πολλαπλούς αριθμούς που χρησιμοποιούνται σήμερα, όπως ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Βασικά χαρακτηριστικά του Π.Α.



Ο Προσωπικός Αριθμός είναι ένας μοναδικός 12ψήφιος κωδικός, αντίστοιχος του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ.

Περιλαμβάνει 9 αριθμητικά ψηφία (από το ΑΦΜ) και 3 αλφαβητικά κεφαλαία γράμματα ως πρόθεμα (2 εξ αυτών επιλέγονται από τον ίδιο τον πολίτη).

Χορηγείται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν

ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ.

Xορηγείται άπαξ σε κάθε φυσικό πρόσωπο,

είναι μοναδικός και δεν μεταβάλλεται.

Αναγράφεται στα νέα δελτία

ταυτότητας και στο gov.gr wallet.

Οφέλη Προσωπικού Αριθμού

Απλοποίηση των διαδικασιών: Λειτουργεί ως ενιαίος αριθμός ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές του πολίτη με το Δημόσιο, καταργώντας την ανάγκη ύπαρξης πολλαπλών αριθμών.

Βελτιωμένα δεδομένα του κράτους: Συμβάλλει καθοριστικά στη διόρθωση σφαλμάτων και ασυνεπειών που προέρχονται από την πολυδιάσπαση και την έλλειψη διασύνδεσης μεταξύ των κρατικών μητρώων.

Το κράτος αποκτά για πρώτη φορά μια ενιαία εικόνα του πολίτη για πιο εξελιγμένες και προσωποποιημένες υπηρεσίες.

Πλέον, με τον Π.Α., διασφαλίζεται ότι στα βασικά μητρώα του κράτους τηρούνται τα ίδια, επιβεβαιωμένα και ορθά στοιχεία για κάθε πολίτη, με απόλυτο σεβασμό και προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ποια η διαδικασία έκδοσης

Για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού μέσω της εφαρμογής myInfo, απαιτούνται οι κωδικοί Taxisnet και ένας καταχωρημένος αριθμός κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) για χρήση δεύτερου παράγοντα ταυτοποίησης (SMS/OTP).

Η διαδικασία έκδοσης περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

Είσοδος στο myInfo: Οι πολίτες συνδέονται στην εφαρμογή myInfo μέσω των κωδικών Taxisnet.

Ασφαλής πρόσβαση με διπλή ταυτοποίηση: Χρησιμοποιείται διπλή ταυτοποίηση (OTP) για την ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα.

Επισκόπηση των στοιχείων στα κρατικά μητρώα: Οι πολίτες βλέπουν τα στοιχεία τους όπως αυτά εμφανίζονται στα κρατικά μητρώα.

Επιβεβαίωση / διόρθωση στοιχείων: Επιβεβαιώνουν την ορθότητα των στοιχείων τους ή υποβάλουν αίτημα διόρθωσης σε περίπτωση ανακριβειών.

Αυτόματος συγχρονισμός μητρώων και έκδοση Π.Α.: Μετά την επιβεβαίωση ή τη διόρθωση των στοιχείων, γίνεται αυτόματος συγχρονισμός των μητρώων και εκδίδεται ο Προσωπικός Αριθμός.