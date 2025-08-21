Ζελένσκι: Πρώτα οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και μετά η συνάντηση με τον Πούτιν - «Όχι» για Βουδαπέστη

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι μια συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν θα είναι δυνατή μόνο μετά τον προσδιορισμό των βασικών αξόνων μιας συμφωνίας με τη Δύση σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Οι δηλώσεις έγιναν στο Κίεβο και είχαν εμπάργκο δημοσίευσης μέχρι σήμερα το πρωί, όπως σημειώνει το Reuters.

Επτά έως δέκα ημέρες για συμφωνία

«Θέλουμε να επιτύχουμε μία συνεννόηση για τη δομή των εγγυήσεων ασφαλείας μέσα σε επτά έως δέκα ημέρες. Και με βάση αυτόν τον κοινό τόπο, έχουμε την πρόθεση να οργανώσουμε μια τριμερή συνάντηση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σε αυτή θα συμμετάσχει και ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι θα ήθελε να δει ισχυρή αντίδραση από τις ΗΠΑ σε περίπτωση που ο Πούτιν δεν θελήσει διμερή συνάντηση. «Απάντησα αμέσως σε πρόταση για διμερή συνάντηση: είμαστε έτοιμοι. Αλλά τι θα γίνει αν οι Ρώσοι δεν είναι έτοιμοι;», δήλωσε.

Η Βουδαπέστη αποκλείεται

Σχετικά με τη Βουδαπέστη ως πιθανό τόπο συνομιλιών, ο Ουκρανός πρόεδρος την χαρακτήρισε προβληματική και πρότεινε ως εναλλακτικές Ελβετία, Αυστρία ή Τουρκία. «Η διεξαγωγή της στη Βουδαπέστη δεν είναι εύκολη, δεδομένης της προσέγγισης Ουγγαρίας – Ρωσίας», εξήγησε.

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε επίσης ότι ζήτησε από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να πείσει τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπαν να σταματήσει να μπλοκάρει την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Ο πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε ότι η ομάδα του θα ασχοληθεί με το θέμα», είπε.

Στρατιωτική ένταση στη Ζαπορίζια

Παράλληλα, ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ρωσία συγκεντρώνει δυνάμεις στη κατεχόμενη ζώνη της Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, ενόψει πιθανής επίθεσης, εντείνοντας την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή.