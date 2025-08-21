Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Δήμος Πατρέων: Βελτιωμένη η ποιότητα του αέρα στην πόλη - Συνεχίζονται οι μετρήσεις

Δήμος Πατρέων: Βελτιωμένη η ποιότητα του...

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Ο Δήμος Πατρέων σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως είναι βελτιωμένη η ποιότητα του αέρα στην πόλη, ενώ συνεχίζονται οι μετρήσεις.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

"Συνεχίζουμε την ενημέρωση για την ποιότητα του αέρα στην πόλη.

Με βάση τις μετρήσεις που παραλαμβάνει ο Δήμος Πατρέων από το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η κατάσταση στην ατμόσφαιρα είναι γενικά καλή. Μόνο τις πρωινές ώρες εμφανίζεται μια μικρή άνοδος των μικροσωματιδίων, που σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο είναι μέσα στα όρια της ασφάλειας. "

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Η καταστροφή γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο της Βούντενης

Καταγγελίες-ρεκόρ για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο σε «Αppodixi» και ΑΑΔΕ

Καιρός: Έρχεται ο τελευταίος καύσωνας «εξπρές» του καλοκαιριού

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Δήμος Πατρέων ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ

Ειδήσεις