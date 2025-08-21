Δήμος Πατρέων: Βελτιωμένη η ποιότητα του αέρα στην πόλη - Συνεχίζονται οι μετρήσεις

Ο Δήμος Πατρέων σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως είναι βελτιωμένη η ποιότητα του αέρα στην πόλη, ενώ συνεχίζονται οι μετρήσεις.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

"Συνεχίζουμε την ενημέρωση για την ποιότητα του αέρα στην πόλη.

Με βάση τις μετρήσεις που παραλαμβάνει ο Δήμος Πατρέων από το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η κατάσταση στην ατμόσφαιρα είναι γενικά καλή. Μόνο τις πρωινές ώρες εμφανίζεται μια μικρή άνοδος των μικροσωματιδίων, που σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο είναι μέσα στα όρια της ασφάλειας. "