Δήμος Πατρέων: Βελτιωμένη η ποιότητα του αέρα στην πόλη - Συνεχίζονται οι μετρήσεις

Τι αναφέρει η ανακοίνωση
Ο Δήμος Πατρέων σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως είναι βελτιωμένη η ποιότητα του αέρα στην πόλη, ενώ συνεχίζονται οι μετρήσεις.
Η ανακοίνωση αναφέρει:
"Συνεχίζουμε την ενημέρωση για την ποιότητα του αέρα στην πόλη.
Με βάση τις μετρήσεις που παραλαμβάνει ο Δήμος Πατρέων από το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η κατάσταση στην ατμόσφαιρα είναι γενικά καλή. Μόνο τις πρωινές ώρες εμφανίζεται μια μικρή άνοδος των μικροσωματιδίων, που σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο είναι μέσα στα όρια της ασφάλειας. "
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr