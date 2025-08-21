Πυροσβεστικά χωρίς ελαστικά και εξαντλητικές βάρδιες- Τι αντιμετώπισαν οι πυροσβέστες στις φωτιές της Αχαΐας

Ακινητοποιημένα οχήματα από ελαστικά, έλλειψη προσωπικού και συνεχόμενες, εξαντλητικές βάρδιες στο πεδίο, συνθέτουν την εικόνα της «μάχης» που έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς, στην Αχαΐα.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, Βασίλης Φερτάκης, μιλώντας στο thebest.gr, αναφέρει ότι τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα πρώτης γραμμής ήταν ακινητοποιημένα, με τους πυροσβέστες να αναλαμβάνουν το ρίσκο να βγάλουν, τα δυο, στη φωτιά. Επίσης, περιγράφει τις δυσκολίες, των πυροσβεστών που εργάστηκαν ασταμάτητα για 48 ώρες, υπερβαίνοντας τα όρια τους.

Συγκεκριμένα, ο κ. Φερτάκης, εξηγεί ότι, «κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης των μεγάλων πυρκαγιών στην Αχαΐα, αντιμετωπίσαμε δυο σημαντικά προβλήματα, που τα έχουμε πει πολλές φορές και φάνηκαν περίτρανα τις κρίσιμες ημέρες της φωτιάς. Το ένα ήταν, η έλλειψη μονίμου πυροσβεστικού προσωπικού και το δεύτερο, η έλλειψη οχημάτων. Από τη μια, δεν επαρκούσαν τα πυροσβεστικά οχήματα και από την άλλη, ένα κομμάτι του στόλου είναι παλιό, δηλαδή γερασμένα και λίγα, για έναν τέτοιο νόμο, μια τέτοια περιφέρεια υψηλής επικινδυνότητας. Υπήρχαν και τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα πρώτης γραμμής, τα οποία ήταν ακινητοποιημένα λόγω ελαστικών (τρία δασικά και ένα 4Χ4 με βυτίο). Δυο εξ αυτών ήταν από το ΕΣΠΑ 2014-2020, δηλαδή ό,τι πιο καινούργιο έχουμε να παρουσιάσουμε. Τώρα, τα δυο από τα τέσσερα, με δική μας ευθύνη τα βγάλαμε στη φωτιά, το δύσκολο τριήμερο και αν γινόταν το οτιδήποτε θα πηγαίναμε και κατηγορούμενοι. Αυτό είναι η απόδειξη της υπερπροσπάθειας που καταβάλαμε όλοι ως πυροσβέστες για να φέρουμε το καλύτερο δυνατό επιχειρησιακό αποτέλεσμα. Υπερβάλαμε εαυτούς με ατελείωτες ώρες εργασίας στο πεδίο. Μιλάμε για 48 ώρες, τουλάχιστον, συνεχόμενα στην πυρκαγιά»

Σχετικά, με τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, τονίζει: «Το 2019 οι μόνιμοι πυροσβέστες γενικών καθηκόντων στο νομό Αχαΐας μέχρι το βαθμό του πυρονόμου ήταν 387. Σήμερα είναι 249, δηλαδή λιγότεροι κατά 138. Συνολικός αριθμός ελλείψεων σε μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό γενικών καθηκόντων, σε όλες τις βαθμίδες στο νόμο Αχαΐας, δεδομένης της κλιματικής αλλαγής που είναι σε εξέλιξη, δηλαδή σύμφωνα με τις σημερινές πραγματικές ανάγκες και την ίδρυση ενός ακόμη μάχιμου πυροσβεστικού σταθμού στην πόλη της Πάτρας, που μας τον έχουν υποσχεθεί αλλά είναι ακόμα στα λόγια, ανέρχεται σε τουλάχιστον 300 πυροσβέστες. Γι’ αυτό, λέω, ότι με τα μέσα που είχαμε, σε προσωπικό και οχήματα, το αποτέλεσμα για εμάς επιχειρησιακά, κρίνεται καλό. Από τη στιγμή που καταφέραμε να μην υπάρξει απώλεια ανθρώπινης ζωής, γιατί από εκεί ξεκινάμε, από κει και πέρα, μακάρι να μπορούσαμε να περισώσουμε το σύνολο των περιουσιών και των κατοικιών των πολιτών».