Σπιρομετρήσεις στους κατοίκους για τις επιπτώσεις της φωτιάς- Μαστοράκου: Τοξικές οι στάχτες, δείξτε προσοχή

Μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε και τον ΧΥΤΑ της Ξερόλακας, οι κάτοικοι και των γύρω περιοχών αλλά και της Πάτρας γενικότερα, αντιμετωπίζουν με ανησυχία τις επίπτωσης της, στη δημόσια υγεία.

Η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Άννα Μαστοράκου, μιλά στο thebest.gr για την τρέχουσα κατάσταση και δίνει οδηγίες για την προστασία των πολιτών, με έμφαση στην ποιότητα του αέρα, στην ασφάλεια του νερού και στην επικινδυνότητα των στάχτων.

Σύμφωνα με την κ. Μαστοράκου, οι μετρήσεις της ατμόσφαιρας δείχνουν ότι η επιβάρυνση είναι περιορισμένη, ενώ ειδική μονάδα της Περιφέρειας πραγματοποιεί σπιρομετρήσεις στους κατοίκους. Επίσης, επισημαίνει την αποφυγή κατανάλωσης νερού σε συγκεκριμένες περιοχές από τη βρύση μέχρι να ολοκληρωθεί η πιστοποίηση της καταλληλόλητας του δικτύου ύδρευσης. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται επίσης στην αντιμετώπιση των σταχτών, οι οποίες θεωρούνται εξ ορισμού τοξικές.

Η ποιότητα του αέρα

«Γενικά οι μετρήσεις που κάνουμε για την ποιότητα του αέρα, είναι οι εξής: Δεν έχουμε επιβάρυνση αργά το πρωί μέχρι το απόγευμα, έχουμε όμως μια μέτρια επιβάρυνση από το απόγευμα και μέχρι νωρίς το πρωί. Μετράμε τα pm 2,5, που είναι τα μικρά σωματίδια και η εικόνα δεν είναι ανησυχητική, είναι αυτή που την αναμέναμε. Δεν υπάρχει κάποια σοβαρή επιβάρυνση στην ποιότητα του αέρα».

Σπιρομετρήσεις στον πληθυσμό

«Σήμερα, υπάρχει στις περιοχές που επλήγησαν γύρω από το ΧΥΤΑ κινητή μονάδα της Περιφέρειας με γιατρό πνευμονολόγο και κάνουμε σπιρομετρήσεις στον πληθυσμό, ώστε να δούμε και τις επιπτώσεις στον οργανισμό των ανθρώπων, ειδικά αυτών που έχουν προβλήματα υγείας, γιατί στους άλλους θωρούμε ότι θα έχουμε κάποια επιβάρυνση».

Προσοχή στο νερό

«Έχουμε ενημερώσει τους κατοίκους, των περιοχών Βούντενη, Άνω Συχαινά, Μπάλα, Κάτω Συχαινά, ότι θα πρέπει να προσέξουν το νερό. Προχθές και σήμερα, ως Περιφέρεια, τους πάμε παλέτες με νερό. Όπως έχω πει, όταν γίνεται μια πυρκαγιά πολλές φορές υπάρχουν βλάβες στα δίκτυα ύδρευσης από την καύση των αγωγών, πάντοτε τις πρώτες ημέρες, η οριζόντια σύσταση πρόληψης, είναι «μην πίνετε νερό από τη βρύση γιατί μπορεί να έχουν εισέλθει φυσικοί, χημικοί και βιολογικοί ρύποι, δηλαδή μικροοργανισμοί, χώματα, πέτρες, λάσπες, χημικά που παράγονται από την πυρκαγιά κ.ο.κ.» Οπότε, ο κόσμος μην πίνει νερό από τη βρύση, μέχρι να γίνει η πιστοποίηση καταλληλόλητας του νερού, από τις δειγματοληψίες που έχουμε κάνει και που τα αποτελέσματα θα τα έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα».

Προσοχή στις στάχτες

«Όσοι έχουν στάχτες κοντά τους, στα σπίτια τους, στις αυλές τους κ.τ.λ. θα πρέπει να καταλάβουν ότι οι στάχτες θεωρείται τοξική χωρίς καμία μέτρηση. Θεωρείται εξ ορισμού τοξική. Αυτό σημαίνει ότι, δεν την πιάνουμε με γυμνά χέρια, χρησιμοποιούμε γάντια. Αν η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική χρησιμοποιούμε μάσκα. Επίσης, προσπαθούμε να μην την αναμοχλεύουμε και πάει στον αέρα αλλά ούτε και να ρίξουμε ποσότητες νερού για να πάει στο χώμα γιατί είναι τοξική και περνάει στον υδροφόρο ορίζοντα. Οπότε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον καθαρισμό, χρησιμοποιούμε νερό αλλά με μέτρο και χρησιμοποιούμε ένα παλιό ρούχο προστατευτικό π.χ. ποδιά, το οποίο μετά ή το πλένουμε ξεχωριστά από τα άλλα μας ρούχα ή το πετάμε».

Οι επιχωματώσεις

«Η ενδεδειγμένη διαδικασία είναι οι επιχωματώσεις. Άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται σε φωτιές και έχουν δράση, δεν χρησιμοποιούνται στους ΧΥΤΑ, γιατί είναι ιδιαίτεροι και πολύπλοκοι και συνήθως είναι αυτό που κάνει τώρα η ανάδοχη εταιρία με τις συνεχόμενες επιχωματώσεις. Μάλιστα, σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από τον Δήμαρχο, μας είπε ότι σε δυο-τρεις ημέρες θα έχει λυθεί».