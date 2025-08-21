Προχωράει η ανάρρωση του 15χρονου Δημήτρη που έκανε μεταμόσχευση ήπατος μετά από θερμοπληξία λόγω ανιδρωσίας στο Μέτσοβο

Στο Τορίνο παραμένει ο 15χρονος Δημήτρης που υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος αφού υπέστη θερμοπληξία στο Μέτσοβο ενώ έχει ανιδρωσία έχοντας αφήσει πίσω την περιπέτεια που παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή.

Όπως εξηγεί ο πατέρας του παιδιού, ο κ. Βασίλης, ο έφηβος από τα Φάρσαλα βρίσκεται σε καλή κατάσταση, μιλάει, τρώει και έχει κανονικά επαφή με το περιβάλλον και με τους γονείς του που βρίσκονται διαρκώς στο πλάι του.

«Πλέον έχουμε φύγει από το νοσοκομείο Le Molinette και μεταφερθήκαμε σε κλινική, στην παιδιατρική πτέρυγα, ακριβώς απέναντι, όπου ο Δημήτρης παρακολουθείται από εξειδικευμένους γιατρούς» λέει αρχικά ο πατέρας του 15χρονου.

Συμπλήρωσε, δε, ότι «την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εικόνα για το πότε θα πάρουμε εξιτήριο. Θα μας καλέσουν οι γιατροί για να μας ενημερώσουν για την εικόνα του παιδιού μας και για το ποια θα είναι η εξέλιξη».

Ο γιατρός που έκανε τη μεταμόσχευση ήπατος στον 15χρονο

Για τη σπάνια περίπτωση ηπατικής ανεπάρκειας λόγω ανιδρωσίας όπως αυτή που εμφάνισε ο 15χρονος Δημήτρης είχε μιλήσει ο Ιταλός χειρουργός που έκανε τη σωτήρια μεταμόσχευση στον ανήλικο με το πρακτορείο ANSA να μεταφέρει την πληροφορία ότι η θερμοκρασία του σώματος του μικρού αγοριού έφτασε τους 42 βαθμούς Κελσίου με αποτέλεσμα να πέσει σε κώμα.

Σύμφωνα με τον Ρομανιόλι «ο Δημήτρης αναμένεται να περάσει άλλη μια εβδομάδα ή 10 ημέρες στο νοσοκομείο και μετά θα επιστρέψει στο σχολείο του τον Σεπτέμβριο» καθώς έχει αποσωληνωθεί και παρουσιάζει βελτιούμενη νευρολογική ανακάμψη.

Αν και το κέντρο του Τορίνο με επικεφαλής τον Ρομανιόλι έχει πραγματοποιήσει 4.300 μεταμοσχεύσεις, «αυτή ήταν πρώτη φορά που αντιμετωπίσαμε περιστατικό ανιδρωσίας. Παράλληλα ο 15χρονος είναι ο νεαρότερος από τους τρεις που έχουν οδηγηθεί στο χειρουργικό τραπέζι με θερμοπληξία».

Ο Ρενάτο Ρομανιόλι, ο οποίος είναι επικεφαλής του Κέντρου Μεταμοσχεύσεων Ήπατος στο Città della Salute e della Scienza στο Τορίνο, εξήγησε στο ANSA την κρισιμότητα της επέμβασης καθώς η ιατρική του ομάδα έπρεπε να αποφύγει τις αιμορραγίες που θα έβαζαν σε κίνδυνο την κυκλοφορία του αίματος ακόμα και στον εγκέφαλο. «Η λειτουργία του ήπατος είναι και να κρατά σε λειτουργία τον εγκέφαλο εξουδετερώνοντας τις τοξικές ουσίες που σε διαφορετική περίπτωση θα οδηγούσαν σε ένα μη αναστρέψιμο κώμα. Ο στόχος της μεταμόσχευσης είναι να διατηρήσουμε τη λειτουργία του εγκεφάλου» εξηγεί ο Ιταλός χειρουργός.