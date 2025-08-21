Back to Top
Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι πέταξαν πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο – 3 τραυματίες, στο νοσοκομείο ο οδηγός

Η αστυνομία προχώρησε σε 2 προσαγωγές - Πώς έγινε η σοβαρή επίθεση

Επίθεση με πέτρες δέχθηκε ένα τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε Σέρβους στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τετάρτης .

Το σοβαρό περιστατικό έγινε από ανήλικους δράστες, εκ των οποίων 2 προσήχθησαν.

Η επίθεση έγινε γύρω στις 21:30, όταν 4 ανήλικοι βλέποντας το τουριστικό λεωφορείο που κινούνταν λίγο πριν την έξοδο για παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Βέροιας, άρπαξαν πέτρες και τις έριξαν πάνω του.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν να σπάσουν τα τζάμια και να τραυματιστεί στα χείλη ο 64χρονος οδηγός.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για να πάρει τις πρώτες βοήθειες και είναι καλά στην υγεία του.

Από τις πέτρες τραυματίστηκαν ελαφρά και 2 τουρίστες. Η αστυνομία προχώρησε σε 2 προσαγωγές

