Πάτρα: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια τεσσάρων ατόμων στα Αργυρά

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια τεσσάρων ατόμων που εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στην περιοχή Αργυρά, της Πάτρας, κοντά στο πάρκο των ανεμογεννητριών, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ακινητοποιήθηκε , με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες να μην μπορούν να απομακρυνθούν με ασφάλεια.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες επιχείρησαν συντονισμένα για τον απεγκλωβισμό των τεσσάρων ατόμων. Μετά από συντονισμένες ενέργειες, οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν το όχημα και να απομακρύνουν με ασφάλεια τους επιβαίνοντες, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους