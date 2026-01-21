Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια τεσσάρων ατόμων στα Αργυρά

Πάτρα: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια τεσσά...

Εγκλωβίστηκαν με το αυτοκίνητό τους και απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια τεσσάρων ατόμων που εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στην περιοχή Αργυρά, της Πάτρας, κοντά στο πάρκο των ανεμογεννητριών, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ακινητοποιήθηκε , με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες να μην μπορούν να απομακρυνθούν με ασφάλεια.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες επιχείρησαν συντονισμένα για τον απεγκλωβισμό των τεσσάρων ατόμων. Μετά από συντονισμένες ενέργειες, οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν το όχημα και να απομακρύνουν με ασφάλεια τους επιβαίνοντες, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους

Ειδήσεις Τώρα

Χανιά: Ένοχος ο οδηγός της Πόρσε για το θανατηφόρο τροχαίο- «Έκανε το όχημα φονικό όπλο»

Σέρρες: «Ελπίζω να είναι ψέματα ότι τον μαστίγωσαν» λέει η μητέρα του 15χρονου

Ζάκυνθος: «Έδειχνε το πιστόλι στους μαθητές»- Το μυστήριο για το όπλο που πήρε ο 14χρονος στο σχολείο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Απεγκλωβισμός Αργυρά Πυροσβεαστική

Ειδήσεις