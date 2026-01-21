Ζάκυνθος: «Έδειχνε το πιστόλι στους μαθητές»- Το μυστήριο για το όπλο που πήρε ο 14χρονος στο σχολείο

Ακόμα και σήμερα οι καθηγητές του γυμνασίου της Ζακύνθου όπου συνέβη το περιστατικό προσπαθούν να συνέλθουν από τις στιγμές αγωνίας που βίωσαν, ενώ την ίδια ώρα εξετάζεται ο τρόπος κάτω από τον όποιο το όπλο έφτασε στην κατοχή του παιδιού χωρίς να το αντιληφθούν οι γονείς του.

Όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 10:00 χθες (20/1/2026) το πρωί όταν ο διευθυντής του σχολείου κάλεσε την αστυνομία και ανέφερε ότι ένας μαθητής της Β΄ Γυμνασίου είχε στην κατοχή του ένα πιστόλι. Αμέσως στο σχολικό συγκρότημα έφτασαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ, οι οποίοι παρέλαβαν από το διευθυντή το όπλο.

«Ένας μαθητής είδε ότι ο 14χρονος είχε μαζί του ένα όπλο και το έδειχνε σε άλλα παιδία, απλώς το έδειχνε δεν έκανε κάτι άλλο. Το παιδί αρκετά τρομαγμένο πήγε στον διευθυντή και τον ενημέρωσε. Αμέσως ο διευθυντής πήγε να βρει το παιδί. Πήρε το όπλο από τον 14χρονο και κάλεσε την αστυνομία. Οι αρχές ήρθαν και παρέλαβαν το όπλο και διαπιστώθηκε ότι δεν είχε μέσα σφαίρες. Στην αρχή μάλιστα, το παιδί αρνήθηκε ότι το όπλο το πήρε από σπίτι του κι είπε ότι το βρήκε στο δρόμο. Λίγη ώρα αργότερα όμως παραδέχτηκε ότι το πιστόλι το έφερε από το σπίτι του στο σχολείο».



Όπως λέει στο newsit.gr στενό συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας του 14χρονου, οι γονείς του αλλά και υπόλοιπα αδέρφια του δεν έχουν δώσει το παραμικρό δικαίωμα στην περιοχή της Καλλιθέας Ζακύνθου που μένουν. Πρόκειται για μια πολύτεκνη οικογένεια, ενώ ο 39χρονος πατέρας είναι δημοτικός υπάλληλος».

Η οικογένεια του 14χρονου έμεινε στην πόλη της Ζακύνθου και μετά τους θανάτους της μητέρας και του αδερφού του πατέρα του παιδιού αποφάσισαν να μείνουν στο σπίτι του συγχωρεμένου. Εκεί ο αδερφός του πατέρα είχε το συγκεκριμένο όπλο. Ο ίδιος το κράτησε, αλλά μάλλον δεν πήρε τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και το βρήκε ο μικρός. Έγινε μια παρεξήγηση. Εντάξει, ο πατέρας του παιδιού θα πάει στον Εισαγγελέα για αμέλεια, αυτά προβλέπονται» λέει ο συγγενικό πρόσωπο.





