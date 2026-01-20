Ζάκυνθος: Μαθητής πήγε στο σχολείο με όπλο - Προσήχθησαν ο ίδιος και ο πατέρας του

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου προσήχθη το πρωί της Δευτέρας ένας 14χρονος μαθητής Γυμνασίου, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πήγε στο σχολείο του έχοντας μαζί του, εκτός από τα βιβλία του, και ένα πιστόλι.

Το όπλο το έδειξε σε συμμαθητές του

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ανήλικος μαθητής υπέδειξε το όπλο σε συμμαθητές του, γεγονός που προκάλεσε άμεση αναστάτωση στο σχολικό περιβάλλον. Οι συμμαθητές του προχώρησαν σε καταγγελία, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αστυνομικές Αρχές.

Ο 14χρονος οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ζακύνθου, όπου προσήχθη για να εξεταστεί η υπόθεση και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε με το πιστόλι στο σχολείο.

Προσήχθη και ο πατέρας του

Στο αστυνομικό τμήμα προσήχθη και ο πατέρας του ανήλικου, ενώ η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι Αρχές αναμένουν την απόφαση του εισαγγελέα για το πώς θα προχωρήσει η διαδικασία και ποια μέτρα θα ληφθούν.