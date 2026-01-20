Κακοκαιρία: Χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια Ζάκυνθος και Κεφαλονιά - Τι ισχύει

Δεμένα παραμένουν τα πλοία στο Ιόνιο, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι οδήγησαν τις αρμόδιες Αρχές στην έκδοση απαγόρευσης απόπλου.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Θυελλωδών Ανέμων της ΕΜΥ (20/01/2026, 10:00 UTC), οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή καθιστούν αδύνατη την ασφαλή πραγματοποίηση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων.

Κακοκαιρία: Τα δρομολόγια που δεν θα πραγματοποιηθούν στο Ιόνιο

Η Levante Ferries ανακοίνωσε ότι ματαιώνονται τα δρομολόγια

από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη στις 14:00 και 18:30,

από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο στις 16:15 και 20:30,

από Πόρο προς Κυλλήνη στις 15:15 και 19:30,

και από Κυλλήνη προς Πόρο στις 17:15 και 21:45.

Οι επιβάτες καλούνται να παραμένουν σε επικοινωνία με την εταιρεία και να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις για την επανέναρξη των δρομολογίων, μόλις αρθεί η απαγόρευση.