Κακοκαιρία: Χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια Ζάκυνθος και Κεφαλονιά - Τι ισχύει

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Θυελλωδών Ανέμων της ΕΜΥ, οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά καθιστούν αδύνατη την ασφαλή πραγματοποίηση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων
Δεμένα παραμένουν τα πλοία στο Ιόνιο, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι οδήγησαν τις αρμόδιες Αρχές στην έκδοση απαγόρευσης απόπλου.
Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Θυελλωδών Ανέμων της ΕΜΥ (20/01/2026, 10:00 UTC), οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή καθιστούν αδύνατη την ασφαλή πραγματοποίηση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων.
Κακοκαιρία: Τα δρομολόγια που δεν θα πραγματοποιηθούν στο Ιόνιο
Η Levante Ferries ανακοίνωσε ότι ματαιώνονται τα δρομολόγια
- από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη στις 14:00 και 18:30,
- από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο στις 16:15 και 20:30,
- από Πόρο προς Κυλλήνη στις 15:15 και 19:30,
- και από Κυλλήνη προς Πόρο στις 17:15 και 21:45.
Οι επιβάτες καλούνται να παραμένουν σε επικοινωνία με την εταιρεία και να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις για την επανέναρξη των δρομολογίων, μόλις αρθεί η απαγόρευση.
