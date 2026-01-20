Πάτρα: Οι θυελλώδεις άνεμοι «ξήλωσαν» βιτρίνα καταστήματος - ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρές καταστροφές προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι που έπληξαν την Πάτρα, με ένα πρωτοφανές περιστατικό να σημειώνεται στην οδό Κανελοπούλου.

Η δύναμη του αέρα ήταν τέτοια που «ξήλωσε» κυριολεκτικά τη βιτρίνα μεγάλου καταστήματος, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Πρόκειται για επιχείρηση με πρόσοψη τουλάχιστον 25 μέτρων, γεγονός που κάνει το συμβάν ακόμη πιο εντυπωσιακό, καθώς –όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες– δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ κάτι αντίστοιχο στην περιοχή. Τα τζάμια και τα μεταλλικά στοιχεία της βιτρίνας υποχώρησαν μέσα σε λίγα λεπτά, αφήνοντας εκτεθειμένο το εσωτερικό του καταστήματος.

Η οικονομική ζημιά χαρακτηρίζεται μεγάλη, ενώ τουλάχιστον 15 άνθρωποι βρέθηκαν επί τόπου και πάλεψαν κάτω από δύσκολες συνθήκες να σώσουν ό,τι μπορούσε να διασωθεί από το εσωτερικό, πριν οι άνεμοι και οι καιρικές συνθήκες προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή.

Το περιστατικό αναδεικνύει την ένταση των καιρικών φαινομένων που πλήττουν την πόλη.