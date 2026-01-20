Πάτρα: Δεν ξεκίνησε η δίκη για τα ελαφρυντικά του διπλού φονικού Τσίρκα και Ντάντη στην Ανθείας

Δεν ξεκίνησε τελικά χθες Δευτέρα η επανεκδίκαση της υπόθεσης του διπλού φονικού στην οδό Ανθείας στην Πάτρα, που είχε συγκλονίσει την πόλη το 2013.

Η διαδικασία στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο ανεστάλη πριν καν ξεκινήσει, καθώς ο συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων δήλωσε αδυναμία παράστασης, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να προχωρήσει σε αναβολή. Η εξέλιξη αυτή παρατείνει ακόμη περισσότερο μια υπόθεση που εκκρεμεί εδώ και χρόνια.

Η δίκη αφορά αποκλειστικά το ζήτημα των ελαφρυντικών που είχαν αναγνωριστεί στους δύο κατηγορούμενους κατά την πρωτόδικη δίκη. Η Εισαγγελία Εφετών είχε ασκήσει έφεση μόνο για το ελαφρυντικό που δόθηκε για τον φόνο του Ντάντη, θεωρώντας ότι η απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου ήταν εσφαλμένη, ενώ δεν αμφισβητεί την ενοχή των κατηγορουμένων ούτε τις ποινές συνολικά.

Στην πρωτόδικη δίκη, το δικαστήριο είχε δεχθεί ότι τα θύματα είχαν προηγηθεί με ανάρμοστη συμπεριφορά, γεγονός που είχε οδηγήσει στην αναγνώριση ελαφρυντικού και στην αποφυγή της ισόβιας για τον βασικό κατηγορούμενο. Η υπεράσπιση είχε ζητήσει και το ελαφρυντικό της πράξης εν βρασμώ ψυχής, ενώ η Εισαγγελία θεωρεί ότι το ελαφρυντικό για τον φόνο του Ντάντη δεν έπρεπε να έχει αναγνωριστεί.