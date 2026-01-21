Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Σέρρες: «Ελπίζω να είναι ψέματα ότι τον μαστίγωσαν» λέει η μητέρα του 15χρονου

Σέρρες: «Ελπίζω να είναι ψέματα ότι τον ...

Ο ανήλικος που είχε ομολογήσει τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 17χρονου, μεταφέρθηκε στο ΚΥ Αλμυρού, γεμάτος χτυπήματα

Θύμα επίθεσης μέσα στις φυλακές ανηλίκων της Κασσαβέτειας, έπεσε ο 15χρονος ο οποίος προφυλακίστηκε για τη δολοφονία του 17χρονου στις Σέρρες.

Περίπου 11 ανήλικοι, ηλικίας 15 και 18 χρόνων, τον χτύπησαν άγρια ενώ στη συνέχεια φέρεται να τον μαστίγωσαν με ηλεκτρικό καλώδιο.

Ο άγριος ξυλοδαρμός σημειώθηκε μέσα στο κελί των φυλακών όπου κρατείται ο ανήλικος δράστης από την ήμερα που ομολόγησε τον ξυλοδαρμό του 17χρονου στις Σέρρες.

Η μητέρα 15χρονου μίλησε στο newsit.gr, λέγοντας: «Σήμερα έμαθα όσα έγιναν. Μίλησα με το παιδί, μου είπε ότι είναι καλά. Μας το διαβεβαίωσε και ο κοινωνικός λειτουργός. Έγινε μια φασαρία στις φυλακές.

Δεν γνωρίζουμε αν έγινε επί προσωπικού για τον γιο μου ή ήταν κάποιος γενικός καυγάς. Έβαλαν φωτιά και στο διπλανό κελί από αυτό του γιου μου και κάποια λιποθύμησαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, μαζί και ο γιος μου. Δεν ξέρω αν τον χτύπησαν και με ηλεκτρικό καλώδιο που λένε, μακάρι να μην ισχύει, εύχομαι να είναι ψέματα γιατί είναι πολύ επικίνδυνο και αναρωτιέμαι πως μπορούν να βρουν και να έχουν κάτι τέτοιο εκεί μέσα».

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Στο μικροσκόπιο το κινητό της Λόρας- Έρευνα για στίγμα στη Γερμανία

Ζάκυνθος: «Έδειχνε το πιστόλι στους μαθητές»- Το μυστήριο για το όπλο που πήρε ο 14χρονος στο σχολείο

Χανιά: Ένοχος ο οδηγός της Πόρσε για το θανατηφόρο τροχαίο- «Έκανε το όχημα φονικό όπλο»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Σέρρες Ξυλοδαρμός Δολοφονία

Ειδήσεις