Σέρρες: «Ελπίζω να είναι ψέματα ότι τον μαστίγωσαν» λέει η μητέρα του 15χρονου

Θύμα επίθεσης μέσα στις φυλακές ανηλίκων της Κασσαβέτειας, έπεσε ο 15χρονος ο οποίος προφυλακίστηκε για τη δολοφονία του 17χρονου στις Σέρρες.

Περίπου 11 ανήλικοι, ηλικίας 15 και 18 χρόνων, τον χτύπησαν άγρια ενώ στη συνέχεια φέρεται να τον μαστίγωσαν με ηλεκτρικό καλώδιο.

Ο άγριος ξυλοδαρμός σημειώθηκε μέσα στο κελί των φυλακών όπου κρατείται ο ανήλικος δράστης από την ήμερα που ομολόγησε τον ξυλοδαρμό του 17χρονου στις Σέρρες.

Η μητέρα 15χρονου μίλησε στο newsit.gr, λέγοντας: «Σήμερα έμαθα όσα έγιναν. Μίλησα με το παιδί, μου είπε ότι είναι καλά. Μας το διαβεβαίωσε και ο κοινωνικός λειτουργός. Έγινε μια φασαρία στις φυλακές.

Δεν γνωρίζουμε αν έγινε επί προσωπικού για τον γιο μου ή ήταν κάποιος γενικός καυγάς. Έβαλαν φωτιά και στο διπλανό κελί από αυτό του γιου μου και κάποια λιποθύμησαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, μαζί και ο γιος μου. Δεν ξέρω αν τον χτύπησαν και με ηλεκτρικό καλώδιο που λένε, μακάρι να μην ισχύει, εύχομαι να είναι ψέματα γιατί είναι πολύ επικίνδυνο και αναρωτιέμαι πως μπορούν να βρουν και να έχουν κάτι τέτοιο εκεί μέσα».