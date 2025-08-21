Πάτρα: Δίκυκλο παρέσυρε πεζό και τον τραυμάτισε σοβαρά στο κεφάλι

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί, γύρω στις 6:00, στην οδό Ιωνίας, κοντά στο κατάστημα Lidl, στην Πάτρα.

Δίκυκλο μικρού κυβισμού παρέσυρε πεζό, με αποτέλεσμα ο άνδρας να εκτιναχθεί στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Παρά τον τραυματισμό του, ο πεζός είχε τις αισθήσεις του όταν έφτασαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι τον μετέφεραν άμεσα στο Νοσοκομείο.

Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.