Πάτρα: Δίκυκλο παρέσυρε πεζό και τον τραυμάτισε σοβαρά στο κεφάλι

Στην οδό Ιωνίας
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί, γύρω στις 6:00, στην οδό Ιωνίας, κοντά στο κατάστημα Lidl, στην Πάτρα.
Δίκυκλο μικρού κυβισμού παρέσυρε πεζό, με αποτέλεσμα ο άνδρας να εκτιναχθεί στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Παρά τον τραυματισμό του, ο πεζός είχε τις αισθήσεις του όταν έφτασαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι τον μετέφεραν άμεσα στο Νοσοκομείο.
Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.
