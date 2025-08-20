Δυτ. Ελλάδα: Σύλληψη 22χρονου για τον βιασμό 66χρονης- Τι ισχυρίζεται

Σε χωριό της Ηλείας
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές της Ηλείας συνέλαβαν έναν 22χρονο, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση βιασμού 66χρονης γυναίκας.
Κατά τη σύλληψή του, ο νεαρός φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι διέπραξε την πράξη επειδή βρισκόταν σε έντονη συναισθηματική φόρτιση, λόγω πρόσφατου χωρισμού με την κοπέλα του.
Η υπόθεση οδηγείται στη δικαιοσύνη, ενώ ο 22χρονος αντιμετωπίζει εξαιρετικά σοβαρές κατηγορίες.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr