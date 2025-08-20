Δυτ. Ελλάδα: Σύλληψη 22χρονου για τον βιασμό 66χρονης- Τι ισχυρίζεται

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές της Ηλείας συνέλαβαν έναν 22χρονο, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση βιασμού 66χρονης γυναίκας.

Κατά τη σύλληψή του, ο νεαρός φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι διέπραξε την πράξη επειδή βρισκόταν σε έντονη συναισθηματική φόρτιση, λόγω πρόσφατου χωρισμού με την κοπέλα του.

Η υπόθεση οδηγείται στη δικαιοσύνη, ενώ ο 22χρονος αντιμετωπίζει εξαιρετικά σοβαρές κατηγορίες.