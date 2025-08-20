Καιρός: Έως 37°C η θερμοκρασία- Οι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο, Πέμπτη 21/8/2025, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο με την υψηλότερη να φτάνει τους 37 στα ανατολικά της χώρας και οι άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ και την πρόγνωση για τον καιρό, θα υπάρξει τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο νότιοι έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο αφού θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα ανατολικά τους 37 βαθμούς, στη νησιωτική χώρα τους 31 με 33 και τοπικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και και από το μεσημέρι νότιοινοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Η ελάχιστη στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος ΝΗΣΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αργά το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα βόρεια.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο έως 5μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 και στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 με 36 και τοπικά έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6μποφόρ. Από το βράδυ δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 με 32 και στη νότια Κρήτη έως 34 με 35βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.