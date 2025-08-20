Δυτ. Ελλάδα: 30χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

Νεκρός μέσα στο σπίτι του σε κεντρικό σημείο του Πύργου, βρέθηκε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης ένας άντρας περίπου 30 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός άντρας δεν είχε δώσει σημεία ζωής τουλάχιστον από χθες, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους οικείους του και σε φιλικά του πρόσωπα, που άρχισαν να τον αναζητούν.

Περίπου στις πέντε το απόγευμα της Τετάρτης, υπήρξε κινητοποίηση της Αστυνομίας, που τον αναζήτησε στο σπίτι του και τελικά τον εντόπισε εκεί νεκρό και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, απαγχονισμένο από ντουλάπα δωματίου.

Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες που οδήγησαν το νεαρό άντρα σε αυτή την πράξη, ενώ έχει κληθεί ιατροδικαστικής.

