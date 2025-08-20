Μπαράζ επιχειρήσεων του ελληνικού FBI σε νησιά- 3 συλλήψεις στην Κεφαλονιά

Διαρκείς είναι οι επιχειρήσεις που πραγματοποιεί το τελευταίο διάστημα μικτή ομάδα του ελληνικού FBI τόσο σε δημοφιλή νησιά της χώρας όσο και σε άλλες ηπειρωτικές περιοχές, με στόχο την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και άλλων παραβατικών συμπεριφορών.

Κατά πληροφορίες, επιχειρήσεις έχουν γίνει από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) για ναρκωτικά και εκβιασμούς - μεταξύ άλλων - σε Κεφαλονιά, Σκιάθο, Μύκονο, Σαντορίνη και Καλαμάτα.

Μάλιστα, στην Κεφαλονιά έγιναν και τρεις συλλήψεις ατόμων για ναρκωτικά, ενώ όπως επισημαίνουν οι αρμόδιες Αρχές, οι επιχειρήσεις αυτές θα συνεχιστούν.

Κλιμάκιο του ελληνικού FBI, το οποίο απαρτίζεται από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, του Εκβιαστών, αλλά και άλλων Υποδιευθύνσεων της ΔΑΟΕ, έφτασε περίπου πριν από μία εβδομάδα στην Κεφαλονιά.

Οι αξιωματικοί είχαν πληροφορίες και ενδείξεις για παραβατικά άτομα, τα οποία και έθεσαν στο στόχαστρό τους, έχοντας αναπτύξει συνεργασία με την τοπική Αστυνομία.

Επεισοδιακές συλλήψεις από το ελληνικό FBI

Οι πρώτες δύο συλλήψεις αφορούν σε Ρομά, οι οποίοι είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος στο νησί, και στην κατοχή του ενός εντοπίστηκε ποσότητα ναρκωτικών.

Οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο και ο ένας καταδικάστηκε σε τρία χρόνια με αναστολή.

Ακολούθησε η σύλληψη δύο αδελφών, όπου επίσης στην κατοχή του ενός βρέθηκε ποσότητα ναρκωτικών. Η σύλληψή τους ήταν επεισοδιακή, καθώς ο ένας επιχειρήσει να αρπάξει από τα χέρια των αστυνομικών τον άλλον με σκοπό να τον ελευθερώσει. Οι αστυνομικοί ωστόσο κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.