Λέκκας: «Hotspot της κλιματικής κρίσης η Μεσόγειος -Αν δεν δράσουμε συλλογικά, οδηγούμαστε σε ερημοποίηση»

«Η κλιματική κρίση είναι εδώ. Δεν χωράει αντιπαράθεση για τη διαχείρισή της. Πρέπει να κάνουμε σοβαρά βήματα για να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα που δεν είναι μόνο ελληνικά, αλλά διεθνή», προειδοποιεί ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, σχολιάζοντας τους 1.149 νεκρούς, λόγω καύσωνα, στην Ισπανία.



Μιλώντας στο ERTNews τονίζει: «Αυτό που συμβαίνει δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά όλο τον κόσμο. Το hotspot της κλιματικής κρίσης είναι ο μεσογειακός χώρος, με την Ισπανία να καταγράφει εκατοντάδες θύματα και εκατομμύρια καμένα στρέμματα μέσα σε λίγες ημέρες» είπε. Παράλληλα σημείωσε ότι «μπορούμε να κάνουμε πράγματα προκειμένου να καθυστερήσουμε την κλιματική κρίση και να βελτιώσουμε τις συνθήκες όσο μπορούμε».

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ οι ακραίες κλιματικές καταστάσεις είναι πλέον γεγονός: «Η ξηρασία, η λειψυδρία, τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες και οι πλημμύρες συνθέτουν το σκηνικό της κλιματικής κρίσης. Ουσιαστικά οδηγούμαστε σε ερημοποίηση. Δεν σημαίνει ότι μια περιοχή θα γίνει Σαχάρα, αλλά ότι δεν θα μπορεί να υποστηρίξει ανθρώπινες δραστηριότητες».

Ο κ. Λέκκας άσκησε, επίσης, κριτική στην εσωστρέφεια με την οποία αντιμετωπίζονται οι πυρκαγιές στην Ελλάδα λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «γίνεται φθηνή πολιτική». Ο ίδιος κάλεσε τους πολιτικούς να μην αντιπαρατίθενται στο θέμα της κλιματικής κρίσης, αλλά να δούμε σοβαρά ποια στρατηγική θα ακολουθήσουμε ως χώρα και ως Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επεσήμανε, μάλιστα, την ανάγκη για ευρωπαϊκή συνεργασία σημειώνοντας ότι χρειάζονται κοινές δράσεις και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα αναφέρθηκε και στην στάση που κρατούν μεγάλες δυνάμεις, Κίνα, Ινδία και ΗΠΑ, που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού και «ουσιαστικά αρνούνται ότι έχουμε κλιματική κρίση». Και αυτό, γιατί όπως δήλωσε η στάση τους περιορίζει τις δυνατότητες για παγκόσμιες δράσεις. «Η μόνη λύση είναι να αντιδράσει όλος ο πλανήτης σαν ένα ενιαίο σύστημα. Μόνο τότε μπορούμε να επιβραδύνουμε την κρίση», πρόσθεσε.

«Η κλιματική κρίση δεν είναι ατομικό, περιφερειακό ή εθνικό ζήτημα. Είναι παγκόσμιο. Αν δεν υπάρξει συλλογική στρατηγική, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με φαινόμενα που δεν θα μπορούμε να διαχειριστούμε» επανέλαβε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ.