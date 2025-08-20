Πόσο αντέχει ο διάλογος ΗΠΑ- Ρωσίας μετά την αδιάλλακτη στάση Πούτιν; Γιατί απορρίπτει τις πρωτοβουλίες Τραμπ;

Τελευταία ευκαιρία για εκεχειρία ή αδιέξοδο;

Η σκληρή προσέγγιση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία δεν ταιριάζει με την επιθυμία του Λευκού Οίκου για μια γρήγορη λύση. Αυτό στην ουσία σημαίνει ότι λύση δεν πρόκειται να υπάρξει σύντομα. Η συμφωνία στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα σχετικά με το επόμενο βήμα – μια διμερή συνάντηση μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι – φάνηκε σε γενικές γραμμές ομόφωνη. Στη συνέχεια ήρθε η ρωσική απάντηση, η οποία ήταν αρνητική. Το Κρεμλίνο υποβάθμισε τις συζητήσεις την προοπτική μιας επικείμενης συνόδου κορυφής Πούτιν – Ζελένσκι. Οι προσπάθειες για διμερή συνάντηση έρχονται μετά την συνάντηση στην Αλάσκα την περασμένη εβδομάδα και μετά την σύνοδο των επτά Ευρωπαίων ηγετών και του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

«Δύσκολη η ειρήνη»

Ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι η σύγκρουση είναι “δύσκολο” να επιλυθεί και είπε ότι είναι πιθανό ο Ρώσος πρόεδρος να μην ενδιαφέρεται για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Η επιφύλαξή του επιβεβαιώθηκε όταν ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους για την τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ Πούτιν την Δευτέρα, είπε: “Συζητήθηκε η ιδέα ότι θα ήταν σκόπιμο να μελετηθεί η δυνατότητα αύξησης του επιπέδου των εκπροσώπων της ρωσικής και της ουκρανικής πλευράς”. Δεν αναφέρθηκε ονομαστικά σε κανέναν από τους δύο ηγέτες, ούτε υπήρξε κάποια ένδειξη ότι οι “εκπρόσωποι” θα μπορούσαν να ανέλθουν στο ανώτατο αυτό επίπεδο. Η Μόσχα και το Κίεβο φαίνεται να απέχουν πολύ μεταξύ τους όσον αφορά τους όρους που θα δέχονταν για να τερματιστεί ο πόλεμος που ξεκίνησε με την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Σύμφωνα με ανάλυση της Washington Post, ο Ρώσος ηγέτης διατήρησε μαξιμαλιστικούς όρους για οποιαδήποτε πιθανή διευθέτηση του πιο αιματηρού πολέμου στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ουκρανία και η Ρωσία παραμένουν σε αδιέξοδο για βασικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του θέματος της κατάπαυσης του πυρός, των ρωσικών απαιτήσεων να παραχωρήσει η Ουκρανία εδάφη, όπως και των εγγυήσεων ασφαλείας για μια μεταπολεμική Ουκρανία που ζητεί το Κίεβο.