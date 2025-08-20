Politico: Στόχος των Ευρωπαίων είναι να αποκαλύψουν την μπλόφα του Πούτιν - Περιμένουν τον Τραμπ να σκλυρήνει τη θέση του

Στη θέση ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν είναι ειλικρινής όσον αφορά μια ειρηνευτική συμφωνία φαίνεται ότι έχουν καταλήξει, σύμφωνα με το Politico, οι Ευρωπαίοι ηγέτες «οπότε η στρατηγική τους είναι να χαϊδεύουν τα αυτιά του Ντόναλντ Τραμπ και να τον μέχρι να καταλήξει τελικά στο ίδιο συμπέρασμα και να συνειδητοποιήσει ότι θα πρέπει να σκληρύνει τη στάση του»

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ευρωπαϊκή πλευρά πιστεύει ότι αυτή είναι μια προσέγγιση που ωφελεί όλους. «Θα χαρούν να διαψευστούν αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ καταφέρει να διαπραγματευτεί το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία με ουσιαστικές εγγυήσεις ασφάλειας, αλλά ο πρωταρχικός στόχος είναι να αποκαλύψουν το μπλόφα του Ρώσου ηγέτη και να ασκήσουν πιέσεις για πιο σκληρές κυρώσεις» προσθέτει το Politico.

Την πιο «καθαρή» γραμμή στο πλαίσιο αυτό φαίνεται να έχει ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δηλώνει - μετά και τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο - ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν «δεν είναι σοβαρός για την ειρήνη και εξακολουθεί να είναι προσηλωμένος στον στόχο του να καταστρέψει μια ανεξάρτητη, δημοκρατική Ουκρανία».

«Πράγματι» συμφωνεί με τον Μακρό το Politico, σημειώνοντας για τον Ρώσο πρόεδρο ότι «αντί να προσφέρει οποιεσδήποτε παραχωρήσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία, απλώς απαιτεί περισσότερα εδάφη από το Κίεβο, συμπεριλαμβανομένων βασικών ουκρανικών αμυντικών γραμμών που θα του επέτρεπαν να εισχωρήσει βαθύτερα στη χώρα. Επίσης, απορρίπτει κατηγορηματικά την παρουσία δυνάμεων του ΝΑΤΟ για τη διασφάλιση της ασφάλειας της χώρας μετά τον πόλεμο — μια κρίσιμη προϋπόθεση για το Κίεβο».

Σύμφωνα με πέντε διπλωμάτες που επικαλείται το Politico, στις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο οι ευρωπαίοι ηγέτες που βρέθηκαν εκεί «συμφώνησαν σε μεγάλο βαθμό με τον Μακρόν, Εξέφρασαν βαθύ σκεπτικισμό ως προς το ενδεχόμενο το Κρεμλίνο να διαπραγματευτεί με καλή πίστη, αλλά ήταν αισιόδοξοι ότι η Ουάσιγκτον θα τιμωρούσε τη Ρωσία αν ο Πούτιν αποδειχθεί το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ειρήνη».

«Είναι σαφές ότι αν καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου ο Πούτιν αποδείξει ότι δεν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο, αυτό θα αναγκάσει τον Τραμπ να δράσει και θα ενισχύσει τα επιχειρήματα υπέρ των κυρώσεων», δήλωσε διπλωμάτης από χώρα που εκπροσωπήθηκε σε εικονική σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Τρίτη.

«Οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι η πίεση των αμερικανικών κυρώσεων είναι ζωτικής σημασίας για τη διπλωματική διαδικασία και πολλοί υποστηρίζουν ότι ο Πούτιν αναγκάστηκε να συνεργαστεί με τον Τραμπ στην Αλάσκα μόνο μετά την επιβολή υψηλών δασμών από την Ουάσιγκτον στην Ινδία για την αγορά του οικονομικού αερίου της Ρωσίας: το πετρέλαιο. Το δραματικό επόμενο βήμα θα ήταν η κλιμάκωση παρόμοιων κυρώσεων για να στραγγαλιστεί το σημαντικό εμπόριο της Ρωσίας με την Κίνα» συνεχίζει το δημοσίευμα.

Δεύτερος διπλωμάτης επιβεβαίωσε στο Politico ότι οι σύμμαχοι ήταν πρόθυμοι να υποστηρίξουν την αμερικανική πρωτοβουλία για την επίτευξη εκεχειρίας, όχι επειδή πίστευαν απαραίτητα ότι θα πετύχει, αλλά «επειδή θα αποτελέσει σαφή δοκιμασία των προθέσεων της Ρωσίας». Ένας τρίτος δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας που καταρτίζονται θα βοηθήσουν την Ουκρανία «να διαπραγματευτεί από θέση ισχύος», ενώ οι κυρώσεις θα εξασφαλίσουν «ότι έχουμε επιρροή στον Πούτιν».

Πίσω από κλειστές πόρτες οι Ευρωπαίοι εμφανίζονται να επικεντρώνονται περισσότερο στην προώθηση νέων, σκληρών οικονομικών περιορισμών, εάν και όταν η Μόσχα αρνηθεί να τερματίσει την εισβολή της. «Όλοι κάνουν τα τυπικά», είπε ένας τέταρτος διπλωμάτης της ΕΕ. «Αλλά δεν ξέρουμε ποιο είναι το τελικό σχέδιο του Πούτιν. Τι θα παρακινήσει τον Πούτιν να κάνει παραχωρήσεις; Δεν ξέρω».

Ωστόσο, ενώ οι δυτικές χώρες είναι όλο και πιο σίγουρες ότι μπορούν να συνεργαστούν με τον Τραμπ και να διατηρήσουν ενιαίο μέτωπο, έχουν επίσης αναγκαστεί να προσαρμόσουν τα όρια τους για να τον ικανοποιήσουν. Μετά τις συνομιλίες στην Ουάσινγκτον, η ΕΕ φάνηκε να μαλακώνει τη θέση της ότι η Ρωσία πρέπει να αποδεχτεί κατάπαυση του πυρός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. «Υπήρχε κάποια ελπίδα ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να αλλάξει γνώμη σχετικά με το ζήτημα της κατάπαυσης του πυρός. Αυτό δεν συνέβη», δήλωσε ένας πέμπτος διπλωμάτης, εκφράζοντας την ανησυχία του για τη διαφορά των θέσεων. «Ωστόσο, συνολικά ήταν ένα καλό βήμα προς την ειρήνη».

Το πιο κρίσιμο, ωστόσο, είναι ότι ακόμη και ο ίδιος ο Τραμπ αναγνωρίζει πλέον δημοσίως ότι ο Πούτιν ενδέχεται να μην διαπραγματεύεται με καλή πίστη. «Θα μάθουμε για τον πρόεδρο Πούτιν τις επόμενες δύο εβδομάδες... Είναι πιθανό να μην θέλει να κάνει συμφωνία», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Fox News. «Ελπίζω ότι ο πρόεδρος Πούτιν θα είναι καλός, και αν δεν είναι, θα είναι μια δύσκολη κατάσταση» κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.