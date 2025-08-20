CNN: Ο Πούτιν δεν είναι έτοιμος αυτή τη στιγμή να συναντηθεί με τον Ζελένσκι- Ίσως να μην είναι και ποτέ

Η συμφωνία των Ευρωπαίων ηγετών και του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο για το επόμενο βήμα – μια διμερή συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι – φάνηκε σε γενικές γραμμές ομόφωνη. Στη συνέχεια όμως ήρθε η ρωσική απάντηση.

Ο σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους για την τηλεφωνική επικοινωνία του Ρώσου προέδρου με τον Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι «συζητήθηκε η ιδέα ότι θα ήταν σκόπιμο να μελετηθεί η δυνατότητα ανύψωσης του επιπέδου των εκπροσώπων της ρωσικής και της ουκρανικής πλευράς», χωρίς καμία αναφορά στα ονόματα των ηγετών ή κάποια ένδειξη ότι οι «εκπρόσωποι» θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν το ανώτατο επίπεδο.

Σε έναν πιο διπλωματικό τόνο, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε ότι «δεν αρνούμαστε καμία μορφή εργασίας – ούτε διμερή ούτε τριμερή. Όμως, οποιεσδήποτε επαφές που αφορούν κορυφαίους αξιωματούχους πρέπει να προετοιμάζονται με τη μέγιστη προσοχή».

Αυτές οι τοποθετήσεις δείχνουν ότι το Κρεμλίνο ούτε κατά διάνοια δεν είναι έτοιμο να συμφωνήσει σε μια συνάντηση στο ανώτατο επίπεδο και αυτό δεν θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη.

Ο Πούτιν έχει πολλούς λόγους

Ο Ρώσος πρόεδρος ξεκίνησε τον πόλεμο αναγνωρίζοντας ουκρανικά εδάφη (τις αυτοαποκαλούμενες Λαϊκές Δημοκρατίες του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ) ως ανεξάρτητα.

Έχει υποστηρίξει επίσης ότι η Ουκρανία είναι «αναφαίρετο μέρος της ιστορίας, του πολιτισμού και του πνευματικού χώρου της Ρωσίας» και ο διαχωρισμός της από τη Ρωσία είναι ένα ιστορικό λάθος.

Αν πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση, υπό τις σημερινές συνθήκες, αναλυτές τονίζουν ότι «ο Πούτιν θα πρέπει να αποδεχτεί την προσωπική του αποτυχία ότι διαπραγματεύεται με έναν πρόεδρο που θεωρεί αστείο από μια χώρα που δεν θα έπρεπε να υπάρχει».

Επίσης, θα είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσει μια τέτοια κίνηση στη ρωσική κοινή γνώμη. Τα τελευταία χρόνια, το Κρεμλίνο έχει επιδοθεί σε μια τεράστια εκστρατεία πλύσης εγκεφάλου παρουσιάζοντας τον Ζελένσκι ως Ναζί, και την Ουκρανία ως ένα κράτος-μαριονέτα της Δύσης. Πώς λοιπόν θα έφτανε στο σημείο να έχει τέτοιους συνομιλητές σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων;

Η Μόσχα όχι μόνο αμφισβητεί συστηματικά τη νομιμότητα του Ουκρανού ηγέτη, εστιάζοντας στην αναβολή των εκλογών στην Ουκρανία, κάτι που είναι παράνομο βάσει στρατιωτικού νόμου, και στο τελευταίο της «μνημόνιο ειρήνης» απαιτεί από την Ουκρανία να διεξαγάγει εκλογές πριν από την υπογραφή οποιασδήποτε τελικής συνθήκης ειρήνης.

Ο Πούτιν και άλλοι Ρώσοι αξιωματούχοι σπάνια αναφέρονται στον Ζελένσκι ονομαστικά, προτιμώντας αντ’ αυτού την υποτιμητική έκφραση «καθεστώς του Κιέβου».

Από την πλευρά της, η πολιτική επιστήμονας Τατιάνα Στανόβαγια υποστηρίζει ότι ενώ ο Πούτιν δεν θεωρεί κρίσιμη μια συνάντηση με τον Ζελένσκι σε έναν πόλεμο που για τη Ρωσία αφορά περισσότερο την αντιμετώπιση της Δύσης παρά της Ουκρανίας, θα μπορούσε να δεχθεί μια συνάντηση αν πίστευε ότι θα είχε επιτυχία.

Σε συνέντευξή της στο CNN, η Στανόβαγια άφησε να εννοηθεί ότι η Ρωσία μπορεί να προσπαθήσει να κρατήσει τις ΗΠΑ στο πλευρό της κάνοντας αυτό που πρότεινε ο Ουσάκοφ και προτείνοντας έναν νέο γύρο συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη, αλλά με μια αντιπροσωπεία υψηλότερου επιπέδου, ίσως συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Ουσάκοφ, και του υπουργού Εξωτερικών Λαβρόφ.

Ο Πούτιν δεν έχει κανένα λόγο να συναινέσει σε κάποια συνάντηση υψηλότερου επιπέδου. Έχοντας κάνει μηδενικές παραχωρήσεις, έχει ανταμειφθεί με τη σημαντική σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, την απόσυρση της απαίτησης του Τραμπ να υπογράψει κατάπαυση του πυρός πριν από τις ειρηνευτικές συνομιλίες και την κατάρρευση μέχρι σήμερα όλων των τελεσιγράφων περί κυρώσεων.

Μπορεί ο Τραμπ να έγραφε αισιόδοξος τη Δευτέρα το βράδυ στο Truth Social ότι «ξεκίνησε τις διευθετήσεις για μια συνάντηση… μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου Ζελένσκι», όμως μέχρι να συνδεθεί στην πρωινή εκπομπή του Fox News την Τρίτη το πρωί, φάνηκε να έχει συνειδητοποιήσει ότι αυτό δεν ήταν κανονισμένο. «Το κανόνισα με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, και ξέρετε, αυτοί είναι που παίρνουν τις αποφάσεις. Είμαστε, είμαστε 7.000 μίλια μακριά», είπε.