Καταγγελία στο thebest.gr: Κουνούπι σε συσκευή ενδοφλέβιου oρού στο νοσοκομείο Ρίου - ΦΩΤΟ

Σοβαρή καταγγελία έγινε στο thebest.gr από αναγνώστη, ο οποίος αναφέρει ότι βρέθηκε κουνούπι μέσα σε συσκευή ενδοφλέβιου όρου στο νοσοκομείο του Ρίου.

O αναγνώστης καταγγέλλει ότι το περιστατικό που συνέβη στην Οφθαλμολογική Κλινική του Νοσοκομείου του Ρίου αποκαλύπτει την επικίνδυνη κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές των ασθενών.

"Η ανακάλυψη ενός κουνουπιού μέσα σε συσκευή ενδοφλέβιου ορού προκαλεί αμηχανία και αποτροπιασμό, ειδικά όταν ο συγκεκριμένος ασθενής ήταν ανοσοκατεσταλμένος και έπασχε από σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.

Η ενδοφλέβια χορήγηση ορού είναι μια κρίσιμη ιατρική διαδικασία που διασφαλίζει τη σταθερότητα του οργανισμού σε ασθενείς που δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Ειδικά για εκείνους που υποφέρουν από βαριές παθήσεις, όπως οι ανοσοκατεσταλμένοι, οι οποίοι δεν διαθέτουν τις φυσικές άμυνες για να αντισταθούν σε ακόμα και μικρόβια ή έντομα, η παρουσία οποιουδήποτε ξένου σώματος, πόσο μάλλον ενός ιού ή μικροοργανισμού, μπορεί να είναι μοιραία" επισημαίνει.

Σύμφωνα με τον ίδιο αυτό το περιστατικό έρχεται να αναδείξει μια πολύ πιο σοβαρή και θεμελιώδη κρίση: τις υποδομές και τις πρακτικές του ελληνικού συστήματος υγείας.

Υποστηρίζει ότι ενώ οι γιατροί και οι νοσηλευτές δουλεύουν κάτω από δύσκολες συνθήκες, το ίδιο το σύστημα δεν διαθέτει τα μέσα και τους πόρους για να εξασφαλίσει βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.

"Η επιλογή των φθηνότερων προμηθευτών και η έλλειψη αποτελεσματικών ελέγχων για την ποιότητα των ιατρικών εργαλείων είναι χαρακτηριστικά ενός συστήματος που συνεχώς θυσιάζει την ασφάλεια των πολιτών στον βωμό της οικονομίας" τονίζει.

Υπογραμμίζει επίσης, ότι το γεγονός ότι ο ασθενής βρισκόταν στην Οφθαλμολογική Κλινική του νοσοκομείου λόγω έλλειψης χώρου στην Παθολογική, δείχνει τη συνεχιζόμενη έλλειψη οργανωτικών υποδομών, οι οποίες θα έπρεπε να εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία και κατανομή των ασθενών με βάση τις ανάγκες τους, χωρίς να επηρεάζονται από τις κενές κλίνες ή τη διαθέσιμη υποδομή.

Προσθέτει πως αυτό το περιστατικό δεν είναι απλώς μια μεμονωμένη αμέλεια, αλλά μια απτή απόδειξη των συστημικών προβλημάτων που ταλανίζουν το δημόσιο σύστημα υγείας.

"Η ποιότητα και η ασφάλεια των ιατρικών υπηρεσιών δεν μπορούν να εξαρτώνται από τις χαμηλότερες προσφορές των προμηθευτών, αλλά από τις πραγματικές ανάγκες των ασθενών και τις απαιτήσεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Οι καταστάσεις αυτές δεν μπορούν να συνεχιστούν, και η μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας πρέπει να είναι πλέον επιτακτική.

Οι πολίτες αξίζουν ένα ασφαλές και αξιόπιστο σύστημα υγείας, στο οποίο η αξιοπρέπεια και η ασφάλεια των ασθενών να έρχονται πάντα πρώτες. Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας δεν είναι απλώς μια επιλογή, αλλά ένα βασικό δικαίωμα του κάθε Έλληνα πολίτη" καταλήγει η καταγγελία.