Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Τραγανό: Μεγάλη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση- Καίει ανεξέλεγκτα

Τραγανό: Μεγάλη πυρκαγιά σε αγροτοδασική...

Η πυρκαγιά έχει λάβει διαστάσεις

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Όλγας Τραγανού Ηλείας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά έλαβε διαστάσεις μέσα σε δασική έκταση και μαίνεται ανεξέλεγκτη. 

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Π.Υ. Λεχαινών με ενισχύσεις από τις όμορες υπηρεσίες...

Στην περιοχή επιχειρούν 41 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή υπάρχει από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Π.Ε. Ηλείας και του δήμου Πηνειού.

ilialive.gr

Ειδήσεις Τώρα

Θεσσαλονίκη: Διάσωση πατέρα και δύο παιδιών από άνδρα που έκανε SUP

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε κύκλωμα τουρκικής μαφίας με 6 συλλήψεις

6η ΥΠΕ: Επαναλειτουργούν από την Πέμπτη τα Επείγοντα και η Ορθοπεδική του νοσοκομείου «Άγ. Ανδρέας»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φωτιά Ηλεία

Ειδήσεις