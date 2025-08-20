Τραγανό: Μεγάλη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση- Καίει ανεξέλεγκτα

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Όλγας Τραγανού Ηλείας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά έλαβε διαστάσεις μέσα σε δασική έκταση και μαίνεται ανεξέλεγκτη.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Π.Υ. Λεχαινών με ενισχύσεις από τις όμορες υπηρεσίες...

Στην περιοχή επιχειρούν 41 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή υπάρχει από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Π.Ε. Ηλείας και του δήμου Πηνειού.

