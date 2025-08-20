Back to Top
Θεσσαλονίκη: Διάσωση πατέρα και δύο παιδιών από άνδρα που έκανε SUP

Τους παρέσυραν ισχυρά ρεύματα

Στιγμές αγωνίας έζησε ένας πατέρας και τα δύο παιδιά του στη θαλάσσια περιοχή της Επανομής, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, τα ισχυρά ρεύματα παρέσυραν δύο παιδιά και τον πατέρα τους μέσα στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να βγουν στην ακτή. Για καλή τους τύχη, ένας άνδρας που έκανε sup στην περιοχή τους εντόπισε και τους διέσωσε.

Όπως αναφέρει ο ίδιος σε βίντεο που δημοσίευσε από τη διάσωσή τους: "με τη σανίδα SUP μου κατάφερα να τους φτάσω, να τους ηρεμήσω και να τους καθοδηγήσω με ασφάλεια πίσω".

