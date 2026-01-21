Αγρίνιο: Προφυλακίστηκε ο 44χρονος δράστης της δολοφονίας του 50χρονου κοινοτάρχη

Προφυλακιστέος κρίθηκε, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 44χρονος ο οποίος το πρωί του Σαββάτου σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα τον 50χρονο κοινοτάρχη Λιθοβουνίου Αιτωλοακαρνανίας.

Ο καθ’ ομολογία δράστης κατέθεσε απολογιστικό υπόμνημα στο οποίο, μεταξύ άλλων, ανέφερε πώς δεν είχε στήσει καρτέρι στον άτυχο άνδρα και πώς φοβόταν για τη ζωή του.

Ο 50χρονος, βρέθηκε νεκρός από 3 σφαίρες, μέσα στο αυτοκίνητό του, σε αγροτική περιοχή της Μακρυνείας.

Ο 44χρονος, είχε υποστηρίξει, ότι τη στιγμή του περιστατικού, είδε το θύμα να τον σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να φοβηθεί και να χτυπήσει πρώτος. «Τον πρόλαβα, αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος».

Καταθέσεις έδωσαν και 8 άτομα από το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον του δράστη.

Το χρονικό του φονικού

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν γύρω στις 9 το πρωί στο καφενείο του χωριού. Εκεί βρισκόταν το θύμα και έπινε τον καφέ του, όταν ξαφνικά φέρεται να είδε τον δράστη να περνάει με το αυτοκίνητό του. Μάρτυρες είπαν πως ο 50χρονος μπήκε μέσα στο αυτοκίνητό του και άρχισε να τον ακολουθεί.

Στο σημείο που έγινε το φονικό, ο 44χρονος κατάλαβε ότι τον ακολουθεί το θύμα και έκανε αναστροφή. Τότε ο δράστης φέρεται να έβγαλε την καραμπίνα του και άρχισε να πυροβολεί το αυτοκίνητο του 50χρονου.

Το θύμα τραυματίστηκε θανάσιμα και έπεσε μπρούμυτα στη θέση του συνοδηγού. Το αυτοκίνητό του άρχισε να ακολουθεί μια τρελή πορεία για περίπου 70 μέτρα και κατέληξε σε ένα χωράφι.

Στο σημείο βρισκόταν μια γυναίκα, η οποία ήταν αυτή που ειδοποίησε την αστυνομία, κάνοντας λόγο αρχικά για κάποιο τροχαίο, καθώς δεν είχε καταλάβει τι είχε συμβεί.