Αρκαδία: Λιμενικός στο Παράλιο Άστρος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Παράλιο Άστρος, όπου λιμενικός ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν σε παραλιακό σημείο και βοηθούσε στο δέσιμο σκαφών, προκειμένου να μην παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή.

Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο λιμενικός έπεσε στη θάλασσα. Αμέσως σήμανε συναγερμός, με άνδρες του Λιμενικού Σώματος και της ακτοφυλακής να σπεύδουν στο σημείο για τον απεγκλωβισμό του. Παρά τις άμεσες προσπάθειες των διασωστών, ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.