Αρκαδία: Λιμενικός στο Παράλιο Άστρος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Έπεσε στη θάλασσα στην προσπάθειά του να δέσει σκάφος
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Παράλιο Άστρος, όπου λιμενικός ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν σε παραλιακό σημείο και βοηθούσε στο δέσιμο σκαφών, προκειμένου να μην παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή.
Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο λιμενικός έπεσε στη θάλασσα. Αμέσως σήμανε συναγερμός, με άνδρες του Λιμενικού Σώματος και της ακτοφυλακής να σπεύδουν στο σημείο για τον απεγκλωβισμό του. Παρά τις άμεσες προσπάθειες των διασωστών, ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr