Ο Τραμπ αποκλείει τη χρήση βίας για τη Γροιλανδία, ζητά «άμεσες διαπραγματεύσεις»

Το μεγαλύτερο μέρος της μαραθώνιας ομιλίας Τραμπ στο Νταβός αφιερώθηκε στην απαίτησή του για απόκτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ
Ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε την ομιλία του στο Νταβός για να αφήσει αιχμές προς τους Ευρωπαίους συμμάχους, παρουσιάζοντας τις ΗΠΑ ως σχεδόν αποκλειστικό πυλώνα ειρήνης και ευημερίας, και δηλώνοντας ότι «χωρίς εμάς, οι περισσότερες χώρες δεν λειτουργούν καν».
Κεντρικό σημείο της παρέμβασής του ήταν η Γροιλανδία, για την οποία ζήτησε «άμεσες διαπραγματεύσεις» με στόχο την απόκτησή της από τις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι είναι απαραίτητη για την εθνική και διεθνή ασφάλεια.
Επανέλαβε ότι «δεν θα χρησιμοποιήσει βία», αλλά προειδοποίησε ότι «μπορείτε να πείτε ναι ή όχι, και θα το θυμόμαστε».
«Τη χρειαζόμαστε για στρατηγική εθνική και διεθνή ασφάλεια», είπε, προσθέτοντας ότι «αυτό το τεράστιο νησί αποτελεί στην πραγματικότητα μέρος της Βόρειας Αμερικής, στο βόρειο σύνορο του Δυτικού Ημισφαιρίου. Είναι μέρος των εδαφών μας».
Το μεγαλύτερο μέρος της μαραθώνιας ομιλίας Τραμπ αφιερώθηκε στην απαίτησή του για απόκτηση της Γροιλανδίας.
Δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «δίνουν πάρα πολλά και παίρνουν πολύ λίγα» από το ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι αυτό που λαμβάνουν είναι «θάνατος, αποσταθεροποίηση και τεράστια χρηματικά ποσά» που δίνονται σε ανθρώπους «που δεν εκτιμούν όσα κάνουμε».
Υπέδειξε στο ακροατήριο τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος νωρίτερα είχε επαινέσει την πίεση Τραμπ για αύξηση των αμυντικών δαπανών των συμμάχων.
Διαβεβαίωσε ότι «δεν θα χρησιμοποιήσει βία» για την απόκτηση της Γροιλανδίας, προκαλώντας μία άμεση ανάκαμψη στις αμερικανικές αγορές, καθώς περιορίστηκαν οι ανησυχίες των επενδυτών.
«Επιδιώκω άμεσες διαπραγματεύσεις για να συζητήσουμε εκ νέου την απόκτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ», πρόσθεσε και υποστήριξε ότι μόνο η χώρα του μπορεί να διασφαλίσει τη Γροιλανδία.
Το «κομμάτι πάγου»
Επισήμανε ότι η Γροιλανδία κοστίζει στη Δανία «εκατοντάδες εκατομμύρια» για τη λειτουργία της και τόνισε ότι «είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε τη Γροιλανδία για την εθνική και διεθνή ασφάλεια», χαρακτηρίζοντάς την «ένα μεγάλο κομμάτι πάγου» με κρίσιμη στρατηγική σημασία.
Υποστήριξε ότι «είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης να αποκτήσουμε τη Γροιλανδία». Ερωτηθείς στη συζήτηση που ακολούθησε για το ποια είναι τα επόμενα βήματά του ανέφερε: «Θα δούμε τι θα γίνει».
Νωρίτερα είχε εκφράσει τον «τεράστιο σεβασμό» του για τους κατοίκους της Γροιλανδίας και για τη Δανία, αλλά επέμεινε ότι «κανένα κράτος δεν μπορεί να διασφαλίσει τη Γροιλανδία πέραν των ΗΠΑ».
Αναφέρθηκε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, λέγοντας ότι η Δανία «κατελήφθη από τη Γερμανία μετά από έξι ώρες» και ότι οι ΗΠΑ έστειλαν δυνάμεις και έστησαν βάσεις στο νησί.
Είπε ότι «χωρίς εμάς θα μιλούσατε γερμανικά και ιαπωνικά», προσθέτοντας ότι μετά τον πόλεμο η Γροιλανδία επιστράφηκε «ανοήτως» στη Δανία και χαρακτηρίζοντας την τωρινή στάση της «αγνωμοσύνη».
Συμπλήρωσε ότι οι ΗΠΑ θα κατασκευάσουν τον «έναν τεράστιο Χρυσό Θόλο», λέγοντας ότι το σύστημα αυτό «θα υπερασπίζεται και τον Καναδά».
Παράλληλα, ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, «δεν ήταν και τόσο ευγνώμων» προς τις ΗΠΑ στη χθεσινή ομιλία του στο Νταβός.
Πρόσθεσε ότι «το μόνο που ζητάμε είναι να πάρουμε τη Γροιλανδία, σωστά, με τίτλο και ιδιοκτησία», υποστηρίζοντας ότι «δεν μπορείς να υπερασπιστείς τη Γροιλανδία με μίσθωση».
«Αρκετά κοντά σε συμφωνία για την Ουκρανία»
Ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως οι πλευρές βρίσκονται «αρκετά κοντά» σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
Πρόσθεσε ότι θα συναντηθεί αργότερα μέσα στην ημέρα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λέγοντας πως «βρίσκονται πλέον σε σημείο όπου μπορούν να έρθουν μαζί και να κλείσουν μια συμφωνία».
«Και αν δεν το κάνουν, είναι ανόητοι», ανέφερε, αναφερόμενος στους ηγέτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας.
«Η Ευρώπη δεν οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση»
Υπογράμμισε ότι «ορισμένα μέρη της Ευρώπης δεν είναι πλέον αναγνωρίσιμα», προσθέτοντας ότι, κατά την εκτίμησή του, «η Ευρώπη δεν οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση».
Αφού απαρίθμησε όσα χαρακτήρισε ως επιτεύγματα της διοίκησής του, είπε στο ακροατήριο: «Αγαπώ την Ευρώπη και θέλω να τη δω να πηγαίνει καλά».
Συνέχισε την κριτική του κατά της Ευρώπης, επιτιθέμενος στην «ανεξέλεγκτη, μαζική μετανάστευση» και στην έμφαση στην πράσινη ενέργεια.
«Μόνο οι ηλίθιοι αγοράζουν ανεμογεννήτριες»
Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Κίνα κατασκευάζει αιολικά πάρκα, αλλά χρησιμοποιεί άνθρακα και «τα πάει μια χαρά», σημειώνοντας ότι «οι Κινέζοι δεν είναι ηλίθιοι, πουλάνε όμως τις ανεμογεννήτριες σε ηλίθιους».
Υποστήριξε ότι η ευρωπαϊκή ενέργεια έχει φτάσει σε «καταστροφικά χαμηλά επίπεδα», αποδίδοντας την κατάσταση στους «αριστερούς».
Απάντηση στον Μακρόν με ειρωνείες
Αναφέρθηκε και στη χθεσινή ομιλία Μακρόν, χλευάζοντας το γεγονός ότι φορούσε γυαλιά ηλίου (σ.σ.: έχει πρόβλημα υγείας στο μάτι).
Διηγήθηκε μία «συνομιλία» του με τον Γάλλο πρόεδρο σχετικά με την τιμή των φαρμάκων, όταν –όπως υποστήριξε– τον απείλησε με επιβολή πρόσθετων δασμών λόγω των τιμών των φαρμάκων κι ο Μακρόν, όπως είπε, «υποχώρησε μέσα σε 2 λεπτά».
Ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει μειώσει τις τιμές φαρμάκων κατά «2.000%», προσθέτοντας ότι τα «fake news» ίσως το παρουσιάζουν ως μείωση 90%, κάτι που, όπως είπε, «ακούγεται πολύ χειρότερο».
«Ο πληθωρισμός έχει νικηθεί»
Σημείωσε ότι «ο πληθωρισμός έχει νικηθεί» και ότι τα «ανοιχτά και επικίνδυνα σύνορα» των ΗΠΑ έχουν πλέον κλείσει.
Υποστήριξε ότι υλοποιεί «τον πιο εντυπωσιακό μετασχηματισμό στην ιστορία των ΗΠΑ» και δεσμεύτηκε για ανάπτυξη «που καμία άλλη χώρα δεν έχει γνωρίσει».
Ανέφερε ότι ο δομικός πληθωρισμός βρίσκεται στο 1,6%, ενώ η ανάπτυξη το τέταρτο τρίμηνο του 2025 προβλέπεται στο 5,4%. Το ποσοστό, όπως είπε, είναι πολύ υψηλότερο από κάθε άλλη πρόβλεψη πλην της δικής του.
Νέος πρόεδρος της Fed «πολύ σύντομα»
Επισήμανε ότι θα ανακοινώσει «πολύ σύντομα» ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, λέγοντας ότι «θα κάνει πολύ καλή δουλειά».
Πρόσθεσε ότι όλοι οι υποψήφιοι είναι εξαιρετικοί, πριν επιτεθεί στον νυν επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, τον οποίο χαρακτήρισε «πολύ αργό».
Μιλώντας για τη μείωση του κόστους ζωής, επιτέθηκε στον Τζο Μπάιντεν και είπε ότι υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που προωθεί την απαγόρευση αγοράς μονοκατοικιών από μεγάλους θεσμικούς επενδυτές.
Πρόσθεσε ότι καλεί το Κογκρέσο των ΗΠΑ να επιβάλει ανώτατο όριο 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών για έναν χρόνο, λέγοντας ότι το μέτρο θα βοηθήσει τους Αμερικανούς να αποταμιεύσουν για την αγορά κατοικίας.
«Η Χαμάς να παραδώσει τα όπλα ή θα εξαφανιστεί»
Ο Τραμπ δήλωσε ότι μέσα στις επόμενες δύο έως τρεις εβδομάδες θα έχει ξεκαθαρίσει αν η Χαμάς θα συμφωνήσει να παραδώσει τα όπλα της, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει άμεση αντίδραση.
«Αυτό ήταν που συμφώνησαν. Πρέπει να το κάνουν. Και θα ξέρουμε μέσα στις επόμενες δύο ή τρεις ημέρες –σίγουρα μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες– αν θα το κάνουν ή όχι», είπε.
«Αν δεν το κάνουν, θα εξαφανιστούν πολύ γρήγορα. Θα εξαφανιστούν», πρόσθεσε.
