Ο Τραμπ αποκλείει τη χρήση βίας για τη Γροιλανδία, ζητά «άμεσες διαπραγματεύσεις»

Ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε την ομιλία του στο Νταβός για να αφήσει αιχμές προς τους Ευρωπαίους συμμάχους, παρουσιάζοντας τις ΗΠΑ ως σχεδόν αποκλειστικό πυλώνα ειρήνης και ευημερίας, και δηλώνοντας ότι «χωρίς εμάς, οι περισσότερες χώρες δεν λειτουργούν καν». Κεντρικό σημείο της παρέμβασής του ήταν η Γροιλανδία, για την οποία ζήτησε «άμεσες διαπραγματεύσεις» με στόχο την απόκτησή της από τις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι είναι απαραίτητη για την εθνική και διεθνή ασφάλεια. Επανέλαβε ότι «δεν θα χρησιμοποιήσει βία», αλλά προειδοποίησε ότι «μπορείτε να πείτε ναι ή όχι, και θα το θυμόμαστε». «Τη χρειαζόμαστε για στρατηγική εθνική και διεθνή ασφάλεια», είπε, προσθέτοντας ότι «αυτό το τεράστιο νησί αποτελεί στην πραγματικότητα μέρος της Βόρειας Αμερικής, στο βόρειο σύνορο του Δυτικού Ημισφαιρίου. Είναι μέρος των εδαφών μας».

Το μεγαλύτερο μέρος της μαραθώνιας ομιλίας Τραμπ αφιερώθηκε στην απαίτησή του για απόκτηση της Γροιλανδίας. Δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «δίνουν πάρα πολλά και παίρνουν πολύ λίγα» από το ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι αυτό που λαμβάνουν είναι «θάνατος, αποσταθεροποίηση και τεράστια χρηματικά ποσά» που δίνονται σε ανθρώπους «που δεν εκτιμούν όσα κάνουμε». Υπέδειξε στο ακροατήριο τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος νωρίτερα είχε επαινέσει την πίεση Τραμπ για αύξηση των αμυντικών δαπανών των συμμάχων. Διαβεβαίωσε ότι «δεν θα χρησιμοποιήσει βία» για την απόκτηση της Γροιλανδίας, προκαλώντας μία άμεση ανάκαμψη στις αμερικανικές αγορές, καθώς περιορίστηκαν οι ανησυχίες των επενδυτών. «Επιδιώκω άμεσες διαπραγματεύσεις για να συζητήσουμε εκ νέου την απόκτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ», πρόσθεσε και υποστήριξε ότι μόνο η χώρα του μπορεί να διασφαλίσει τη Γροιλανδία. Το «κομμάτι πάγου»

Επισήμανε ότι η Γροιλανδία κοστίζει στη Δανία «εκατοντάδες εκατομμύρια» για τη λειτουργία της και τόνισε ότι «είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε τη Γροιλανδία για την εθνική και διεθνή ασφάλεια», χαρακτηρίζοντάς την «ένα μεγάλο κομμάτι πάγου» με κρίσιμη στρατηγική σημασία. Υποστήριξε ότι «είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης να αποκτήσουμε τη Γροιλανδία». Ερωτηθείς στη συζήτηση που ακολούθησε για το ποια είναι τα επόμενα βήματά του ανέφερε: «Θα δούμε τι θα γίνει». Νωρίτερα είχε εκφράσει τον «τεράστιο σεβασμό» του για τους κατοίκους της Γροιλανδίας και για τη Δανία, αλλά επέμεινε ότι «κανένα κράτος δεν μπορεί να διασφαλίσει τη Γροιλανδία πέραν των ΗΠΑ». Αναφέρθηκε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, λέγοντας ότι η Δανία «κατελήφθη από τη Γερμανία μετά από έξι ώρες» και ότι οι ΗΠΑ έστειλαν δυνάμεις και έστησαν βάσεις στο νησί. Είπε ότι «χωρίς εμάς θα μιλούσατε γερμανικά και ιαπωνικά», προσθέτοντας ότι μετά τον πόλεμο η Γροιλανδία επιστράφηκε «ανοήτως» στη Δανία και χαρακτηρίζοντας την τωρινή στάση της «αγνωμοσύνη». Συμπλήρωσε ότι οι ΗΠΑ θα κατασκευάσουν τον «έναν τεράστιο Χρυσό Θόλο», λέγοντας ότι το σύστημα αυτό «θα υπερασπίζεται και τον Καναδά». Παράλληλα, ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, «δεν ήταν και τόσο ευγνώμων» προς τις ΗΠΑ στη χθεσινή ομιλία του στο Νταβός. Πρόσθεσε ότι «το μόνο που ζητάμε είναι να πάρουμε τη Γροιλανδία, σωστά, με τίτλο και ιδιοκτησία», υποστηρίζοντας ότι «δεν μπορείς να υπερασπιστείς τη Γροιλανδία με μίσθωση».