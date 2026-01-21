Τραμπ στο Νταβός: «Δώστε μου τη Γροιλανδία αλλιώς θα υπάρχουν συνέπειες»

“Δώστε μου τη Γροιλανδία, αλλιώς θα σας εξοντώσω, αν και δεν θα στείλω στρατεύματα για να την καταλάβουν”.

Πρακτικά αυτό ήταν το περίγραμμα της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη του επίσκεψη στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός της Ελβετίας μετά την πρώτη του θητεία το 2020. Το 2025, μόλις είχε ορκιστεί για δεύτερη φορά στην προεδρία των ΗΠΑ, ο ίδιος είχε παρέμβει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ήρθε στο Νταβός με “επιθετική ατζέντα” απειλώντας να επιβάλει δασμούς 10% σε “όλα τα προϊόντα” που εισάγονται από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες από την 1η Φεβρουαρίου, εάν αντιταχθούν στην πρότασή του για την εξαγορά της Γροιλανδίας. Στο μεταξύ, έγινε γνωστό ότι η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν δεν αναμένεται να συναντηθεί μαζί του, ενώ μια μέρα πριν ο πρωθυπουργός του Καναδά έβγαλε μια “πύρινη ομιλία” κατά της “νέας τάξης πραγμάτων” που ευαγγελίζεται ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης.

“Χαιρετώ φίλους και εχθρούς”

“Θα απευθυνθώ σε φίλους αλλά και σε κάποιους εχθρούς μέσα στην αίθουσα”, είπε ο Τραμπ, εκκινώντας την ομιλία του, σημειώνοντας ότι χθες συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την προεδρία του. Εν συνεχεία εκθείασε την αμερικανική οικονομία υπό την προεδρία του, αναφέροντας πως “στη χώρα μου με αγαπάνε πολύ”.

Ο ίδιος σημείωσε πως παρέλαβε “χάος” από τον Μπάιντεν και πως συνεχίζει ένα “οικονομικό θαύμα”. Δήλωσε ότι “ο πληθωρισμός έχει νικηθεί” και ότι οι ΗΠΑ έκλεισαν τα “ανοιχτά ελεύθερα σύνορα”.

“Εγγυόμαστε την ασφάλεια της Γροιλανδίας”

Ο Τραμπ αποκάλεσε τη Γροιλανδία “βασικό εθνικό συμφέρον ασφαλείας” για την Αμερική, και ισχυρίστηκε πως δεν τη θέλει για τον ορυκτό της πλούτο. Τόνισε πως οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τη Γροιλανδία επειδή βρίσκεται “ανυπεράσπιστη σε μια βασική στρατηγική τοποθεσία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Κίνας”.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε χαρακτηριστικά πως κανείς δεν μπορεί “να προστατέψει τη Γροιλανδία όπως εμείς”. “Εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε και τη Δανία”, είπε επίσης. “Κάναμε χαζομάρα να δώσουμε πίσω τη Γροιλανδία”, πρόσθεσε εν συνεχεία, ενώ επικαλέστηκε την “πυρηνική απειλή”.

Αναλυτικότερα, είπε ότι οι ΗΠΑ “διέσωσαν” τη Γροιλανδία μετά τον Β’ Παγκόσμιο και πως “ήταν βλακεία που τη δώσαμε στη Δανία”. “Εμείς παλέψαμε για τη Δανία αλλιώς τώρα θα μιλούσαν γερμανικά ή γιαπωνέζικα. Τους σεβόμαστε αλλά τώρα είναι αγνώμονες”.

Ο Τραμπ είπε πως η Γροιλανδία είναι “απροστάτευτη” σε ένα πολύ κρίσιμο γεωπολιτικό σταυροδρόμι και πως οι ΗΠΑ “τη χρειάζονται” μπροστά στην πυρηνική απειλή. Εν συνεχεία αποκάλυψε πως θα εκκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις για να συζητηθεί η απόκτηση της Γροιλανδίας και πως κάτι τέτοιο δεν αποτελεί “απειλή για το ΝΑΤΟ”.

Εκτοξεύοντας έμμεσες απειλές, πρόσθεσε: “Πιθανότατα δεν θα πετύχουμε τίποτα εκτός αν αποφασίσω να χρησιμοποιήσω υπερβολική δύναμη και βία εκεί που θα ήμασταν, ειλικρινά, ασταμάτητοι. Αλλά δεν θα το κάνω αυτό. Αυτή είναι ίσως η πιο σημαντική δήλωση, επειδή ο κόσμος πίστευε ότι θα χρησιμοποιούσα βία. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω βία. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βία. Δεν θα χρησιμοποιήσω βία. Το μόνο που ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα μέρος που ονομάζεται Γροιλανδία”.

Απειλώντας για το ΝΑΤΟ και τη συνέχισή του, ο Τραμπ δήλωσε: “Θέλουμε ένα κομμάτι πάγου για την προστασία του πλανήτη”, είπε. “Άρα είτε μπορείτε να πείτε ναι, και όλοι θα είμαστε καλά. Είτε μπορείτε να πείτε όχι και θα το θυμάστε, και εκεί πρέπει να σκεφτείτε τη σημασία του ΝΑΤΟ”. “Εμείς θέλουμε να είμαστε με το ΝΑΤΟ, αλλά το ΝΑΤΟ θέλει να είναι με εμάς;”.

Δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θέλουν κατασκευάσουν έναν “Χρυσό Θόλο” που θα υπερασπίζεται και τον Καναδά. Ανέφερε άλλωστε με νόημα ότι ο πρωθυπουργός της χώρας Μαρκ Κάρνεϊ “δεν ήταν και τόσο ευγνώμων” προς τις ΗΠΑ.

Βέλη Τραμπ προς την Ευρώπη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι “η Ευρώπη δεν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση”.

Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: “Αγαπώ την Ευρώπη, θέλω να τη δω να κάνει καλό, αλλά δεν πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Πολλά κράτη της Ευρώπης δεν μπορώ να τα αναγνωρίσω και αυτό δεν το λέω για καλό. Θα πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμά μας”, είπε. Έκανε λόγο για “ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση” και ρεκόρ δημοσιονομικών και εμπορικών ελλειμμάτων στην ΕΕ.

“Εδώ στην Ευρώπη, έχουμε δει τη μοίρα που η ριζοσπαστική αριστερά προσπάθησε να επιβάλει στην Αμερική”, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ και επέκρινε τις τιμές και τις πολιτικές ενέργειας στη Γερμανία και τη Βρετανία.

Μέρη του κόσμου μας καταστρέφονται μπροστά στα μάτια μας και οι ηγέτες δεν κάνουν τίποτα γι’ αυτό είπε ακόμη, χωρίς όμως να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Για τη Βενεζουέλα

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι οι ΗΠΑ θέλουν να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα. “Είναι μια υπέροχη χώρα, θα τα πάει φανταστικά, θα βγάλει περισσότερα χρήματα τώρα”, είπε, σημειώνοντας πως “όλες οι πετρελαϊκές έρχονται μαζί μας”.

Πριν κατευθυνθεί στο Νταβός για ομιλία, έγινε γνωστό πως συνάντησε στη Ζυρίχη επιχειρηματικούς ηγέτες. Από τη Ζυρίχη μεταβιβάστηκε με ελικόπτερο στο Νταβός.

“Μόνο οι ηλίθιοι αγοράζουν ανεμογγενήτριες”

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Κίνα κατασκευάζει αιολικά πάρκα, αλλά χρησιμοποιεί άνθρακα και πως είναι υπόδειγμα.

“Οι Κινέζοι ξέρουν τι κάνουν, δεν είναι ηλίθιοι. Όμως πουλάνε τις ανεμογεννήτριες σε ηλίθιους” εμμένοντας να κατηγορεί τους Ευρωπαίους για την οικονομική πολιτική τους, και ειδικά Γερμανία και Βρετανία.

Για την Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι στην Ουκρανία γίνεται ένα “λουτρό αίματος”. “Νέοι άνθρωποι σκοτώνονται κάθε μέρα, αυτό θέλω να το σταματήσω”. Σημείωσε πως βρίσκεται σε επαφή με τον Πούτιν και πως θα συναντήσει τον Ζελένσκι στο Νταβός.

Σε άλλο σημείο ο Τραμπ ειρωνεύθηκε τον Μακρόν ο οποίο μίλησε στο Νταβός με γυαλιά ηλίου λόγω προβλήματος στο μάτι, λέγοντας “τον είδα με γυαλιά ηλίου και είπα τι διάολο;”. Είπε δε πως “μιλούσαμε για την τιμή των φαρμάκων, τον απείλησα με αύξηση δασμών και αυτός υποχώρησε μέσα σε δύο λεπτά”.

Νωρίτερα ο Τραμπ έφτασε στην ελβετική πόλη με καθυστέρηση, λόγω προβλήματος που παρουσίασε το Air Force One.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Λευκό Οίκο αργά το βράδυ της Τρίτης, ο Τραμπ ρωτήθηκε πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει για να αποκτήσει τη Γροιλανδία, και απάντησε: “Θα το μάθετε”.

Την αποστολή συνοδεύουν στο Νταβός οι υπουργοί Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, Οικονομίας Σκοτ Μπέσεντ, Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, όπως και πολλοί επιχειρηματικοί ηγέτες, μεταξύ των οποίων οι πρόεδροι των τεχνολογικών κολοσσών Nvidia και Microsoft.