Πότε θα γίνει η μεγάλη φορολοταρία Ιανουαρίου με έπαθλο έως 50.000 ευρώ

Στις τελευταίες ημέρες του Ιανουαρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η νέα κλήρωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τον μήνα Ιανουάριο, με έπαθλα που φτάνουν έως και τις 50.000 ευρώ.

Η συγκεκριμένη κλήρωση αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά τον Δεκέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις που ισχύουν για τη φορολοταρίας, σε κάθε μηνιαία κλήρωση αναδεικνύονται συνολικά 556 τυχεροί λαχνοί.

Οι νικητές θα λάβουν τα χρηματικά έπαθλα ως εξής:

– 1 νικητής με έπαθλο 50.000 ευρώ.

– 5 νικητές με έπαθλο 20.000 ευρώ.

– 50 νικητές με έπαθλο 5.000 ευρώ.

– 500 νικητές με έπαθλο 1.000 ευρώ.

Πώς συμμετέχουν οι φορολογούμενοι
Πριν από κάθε κλήρωση, στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (aade.gr) αναρτάται το πλήθος των λαχνών που αντιστοιχούν σε κάθε φορολογούμενο. Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, όπως και σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Αρχής.

Διαδικασία πληρωμής των κερδών
Η πληρωμή των επάθλων πραγματοποιείται από την ΑΑΔΕ. Τα ποσά κατατίθενται στον λογαριασμό πληρωμών που έχει δηλώσει ο νικητής μέσω της πλατφόρμας myAADE, στην ενότητα «Μητρώο και Επικοινωνία», όπου πρέπει να εμφανίζεται ως δικαιούχος.

Σε περίπτωση που ο πολίτης δεν έχει δηλώσει λογαριασμό, δίνεται προθεσμία τριών μηνών μετά την ημερομηνία της κλήρωσης για να το πράξει. Η πίστωση του ποσού γίνεται χωρίς τόκο, μόλις δηλωθεί ο λογαριασμός.

Αν δεν δηλωθεί λογαριασμός εντός της προθεσμίας, το χρηματικό ποσό θεωρείται αδιάθετο. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση αποβίωσης νικητή πριν από την πληρωμή. Τα έπαθλα είναι αυστηρά προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν κληρονομούνται.

