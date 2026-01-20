«Δράκος Χρόνος»: Όταν το θέατρο αναλαμβάνει το βάρος της μνήμης- Μην το χάσετε

Με αφετηρία την έκρηξη της οδού Βότση, ένα από τα πιο τραυματικά γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας της Πάτρας, η παράσταση μετατρέπεται σε μια βαθιά υπαρξιακή και πολιτική εμπειρία

Ο «Δράκος Χρόνος» που ανέβηκε στο θέατρο Μηχανουργείο, δεν είναι μια εύκολη παράσταση. Και δεν φιλοδοξεί να γίνει. Πρόκειται για ένα θεατρικό έργο που δεν ζητά απλώς την προσοχή του θεατή, αλλά τη συμμετοχή του στη μνήμη, την απώλεια και την ευθύνη. Με αφετηρία την έκρηξη της οδού Βότση στις 19 Απριλίου 1991, ένα από τα πιο τραυματικά γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας της Πάτρας, η παράσταση μετατρέπεται σε μια βαθιά υπαρξιακή και πολιτική εμπειρία. Το κείμενο του Κώστα Μπουλμπασάκου, βασισμένο σε εμπεριστατωμένη δημοσιογραφική έρευνα, δεν εγκλωβίζεται στη στεγνή αναπαράσταση των γεγονότων. Αντίθετα, τα υπερβαίνει, μεταφέροντάς τα σε ένα ποιητικό και αλληγορικό σύμπαν, όπου ο Χρόνος παύει να είναι αφηρημένη έννοια και ενσαρκώνεται ως τραγικός ήρωας. Ένας Χρόνος λαβωμένος, πολυτραυματίας, ανάμεσα σε μόνιτορ, ορούς, παραισθήσεις και θραύσματα μνήμης. Εκεί, στην οριακή αυτή κατάσταση, διεξάγεται η πραγματική σύγκρουση: η αέναη πάλη ανάμεσα στη Μνήμη και τη Λήθη.

Παράλληλα, ο «Δράκος Χρόνος» λειτουργεί με σαφήνεια και ως θεατρικό ντοκουμέντο. Μέσα από τη δραματουργία έρχονται στην επιφάνεια κρίσιμες λεπτομέρειες της φονικής έκρηξης, αλλά και το σκοτεινό τοπίο που ακολούθησε: οι χειρισμοί των αρμόδιων αρχών, οι αποσιωπήσεις, οι αντικρουόμενες εκδοχές και η σύγχυση που καλλιεργήθηκε στον δημόσιο λόγο. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ενσωματωμένα στη σκηνική αφήγηση, λειτουργούν ως ζωντανές μαρτυρίες μιας πραγματικότητας που αλλοιώθηκε και κατακερματίστηκε. Δεν παρουσιάζονται απλώς ως αρχειακό υλικό, αλλά ως αποδεικτικά στοιχεία μιας αλήθειας που θάφτηκε κάτω από λέξεις, τίτλους και σιωπές. Η σκηνοθεσία του Γεράσιμου Ντάβαρη υπηρετεί με συνέπεια και τόλμη αυτή τη δραματουργική σύλληψη. Με λιτά αλλά εξαιρετικά λειτουργικά σκηνικά, φωτισμούς που υπογραμμίζουν την ψυχική κατάσταση των προσώπων και ρυθμό που δεν επιτρέπει την αποστασιοποίηση, η παράσταση κρατά τον θεατή σε διαρκή εγρήγορση. Ιδιαίτερα ευρηματικό είναι το σκηνικό στήσιμο, όπου ο Χρόνος αναλαμβάνει τον ρόλο του ανακριτή και στρέφεται εναντίον της ίδιας της χρονικότητας: ανακρίνει τη Στιγμή, την Ώρα και τη Μέρα. Σε αυτή τη σχεδόν μεταφυσική ανάκριση, το παρόν και το παρελθόν διασταυρώνονται, αποκαλύπτοντας πως τίποτα δεν χάνεται πραγματικά απλώς μετατίθεται, παραποιείται ή αποσιωπάται.

Δεν υπάρχει χώρος για μελοδραματισμούς. Η συγκίνηση γεννιέται σχεδόν αναπόφευκτα, μέσα από τη σύγκρουση της αλήθειας με τη λήθη. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στη χρήση ποιητικών κειμένων των Διονύση Καρατζά, Γιάννη Ρίτσου, Αζίζ Νεσίν, Γιάννη Παππά και Γιάννη Χρυσανθόπουλου, τα οποία ενσωματώνονται στη σκηνική δράση ως φωνές συλλογικής μνήμης και ιστορικής συνείδησης, προσδίδοντας βάθος και διαχρονικότητα στο υλικό. Οι ερμηνείες του θιάσου κινούνται σε υψηλό επίπεδο, με εμφανή τη συλλογική δουλειά και την κοινή επίγνωση του βάρους του έργου. Δεν υπάρχουν «ρόλοι-βιτρίνες», αλλά πρόσωπα που λειτουργούν ως φορείς μνήμης, μαρτυρίας και εσωτερικής σύγκρουσης. Κάθε παρουσία επί σκηνής υπηρετεί το σύνολο, ενισχύοντας την αίσθηση μιας κοινής, ανοιχτής πληγής.