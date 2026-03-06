Πίτερ Τζάκσον: Θα λάβει Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα στο 79ο Φεστιβάλ των Καννών

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Νεοζηλανδός σκηνοθέτης Πίτερ Τζάκσον (Peter Jackson) θα λάβει τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα στο 79ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 23 Μαΐου 2026, όπως έγινε γνωστό.

Σύμφωνα με το Deadline, o Πίτερ Τζάκσον παίρνει την σκυτάλη από τους Ανιές Βαρντά (Agnès Varda), Μάρκο Μπελόκιο (Marco Bellocchio), Τζόντι Φόστερ (Jodie Foster), Μέριλ Στριπ (Meryl Streep) και τον περσινό τιμώμενο Ρόμπερτ Ντε Νίρο (Robert De Niro).

«Το να τιμηθώ με έναν τιμητικό Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες είναι ένα από τα μεγαλύτερα προνόμια της καριέρας μου» ανέφερε σε δήλωσή του ο διάσημος και επιτυχημένος σκηνοθέτης.

«Οι Κάννες υπήρξαν ένα ουσιαστικό κομμάτι της κινηματογραφικής μου διαδρομής. Το 1988, συμμετείχα στο Φεστιβάλ με την πρώτη μου ταινία, το "Bad Taste" και το 2001 παρουσιάσαμε ένα απόσπασμα από το "The Fellowship of the Ring-Η συντροφιά του δαχτυλιδιού". Και τα δύο αποτέλεσαν σημαντικά ορόσημα στην πορεία μου», συνέχισε ο Πίτερ Τζάκσον, αναφερόμενος στην ιστορική πλέον προβολή της εταιρείας New Line στις Κάννες, όπου παρουσιάστηκε υλικό από την πρώτη ταινία της τριλογίας του «The Lord of the Rings-Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών».

Ο Πίτερ Τζάκσον, που εκτός από σκηνοθέτης, είναι παραγωγός και σεναριογράφος, αγαπήθηκε από τους σινεφίλ χάρη στις κινηματογραφικές τριλογίες "Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών" και "Χόμπιτ". Και οι δυο τριλογίες είναι βασισμένες στα ομώνυμα βιβλία του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν.

Να προσθέσουμε πως η επική ταινία φαντασίας "Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η επιστροφή του βασιλιά" (2003) που την είχαμε δει και στην Πάτρα, σάρωσε και τα 11 βραβεία Όσκαρ για τα οποία ήταν υποψήφια, συμπεριλαμβανομένων του Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ των ταινιών "Μπεν Χουρ - Ben-Hur" (1959) και "Τιτανικός - Titanic" (1997).

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ