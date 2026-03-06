Όσκαρ 2026: Αν Χάθαγουεϊ, Πολ Μέσκαλ και Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ ανάμεσα στους παρουσιαστές της τελετής

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών τεχνών και επιστημών ανακοίνωσε ένα ακόμη κύμα παρουσιαστών για την 98η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ, με τη λίστα να εμπλουτίζεται με μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα του Χόλιγουντ.

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, η Αν Χάθαγουεϊ, ο Πολ Μέσκαλ, ο Γουίλ Αρνετ, η Πριγιάνκα Τσόπρα Τζόνας και η Γκουίνεθ Πάλτροου του "Marty Supreme", θα ανέβουν στη σκηνή για να απονείμουν βραβεία κατά τη διάρκεια της φετινής τελετής.

Την ανακοίνωση έκαναν ο εκτελεστικός παραγωγός και showrunner της τελετής, Ρατζ Καπούρ, μαζί με την εκτελεστική παραγωγό Κέιτι Μάλαν, παρουσιάζοντας το τρίτο επίσημο κύμα παρουσιαστών που θα συμμετάσχουν στη φετινή διοργάνωση.

Η 98η Απονομή των Βραβείων Όσκαρ θα λάβει χώρα την Κυριακή 15-3-2026 (ξημερώματα Δευτέρας 16 Μαρτίου ώρα Ελλάδος) από στο Dolby Theatre στο Χόλιγουντ. Στο μεταξύ πονοκέφαλο αποτελεί για τους διοργανωτές της τελετής απονομής, το θέμα του πολέμου στο Ιράν και τί ενδεχομένως θα πουν και θα σχολιάσουν οι αστέρες του Χόλιγουντ, όπως διαβάσαμε.

Έχουν μέχρι στιγμής ανακοινωθεί ως παρουσιαστές στη βραδιά της απονομής, οι Eϊντριεν Μπρόντι, Χαβιέρ Μπαρδέμ, Κίραν Κάλκιν, Κρις Εβανς, Τσέις Ινφίνιτι, Μάικι Μάντισον, Ντέμι Μουρ, Κουμέιλ Ναντζιάνι, Μάγια Ρούντολφ και Ζόε Σαλντάνα.

Οι Μπρόντι, Κάλκιν, Μάντισον και Σαλντάνα επιστρέφουν στη σκηνή των Όσκαρ ως οι περσινοί νικητές των ερμηνευτικών βραβείων και θα απονείμουν τα φετινά αγαλματίδια στους νέους νικητές, αν και η Ακαδημία δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τις κατηγορίες στις οποίες θα εμφανιστούν, όπως έγραψε το flix.gr.

Αν και ο Πολ Μέσκαλ και η Τσέις Ινφίνιτι δεν είναι υποψήφιοι για τις ερμηνείες τους στις ταινίες «Άμνετ» και «Μια Μάχη Μετά την Άλλη», αντίστοιχα, και οι δύο ταινίες έχουν ισχυρή παρουσία στις φετινές υποψηφιότητες: το «Άμνετ»της Κλόι Ζάο συγκέντρωσε οκτώ (8) υποψηφιότητες (συνεχίζεται η προβολή του στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε), ενώ το «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» του Πολ Τόμας Άντερσον απέσπασε συνολικά 13.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσο και συγκίνηση αναμένεται να έχει το αφιέρωμα In memoriam για όσους καλλιτέχνες έφυγαν από τη ζωή το 2025 και ήδη έχει ανακοινωθεί πως οι Μπιίλι Κρίσταλ και Μεγκ Ράιαν θα εμφανιστούν τιμώντας τη μνήμη του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ ενώ έχει γίνει και πρόταση στην Μπάρμπρα Στρέιζαντ για να τιμήσει τη μνήμη του σπουδαίου Ρόμπερτ Ρέντφορντ.