Υποψηφιότητες 98ων Όσκαρ: Η ταινία που έκανε ρεκόρ και ποιοί έμειναν εκτός

Δεν έλειψαν οι θετικές εκπλήξεις από τις φετινές υποψηφιότητες των βραβείων Όσκαρ όσο και οι αποκλεισμοί ή snubs όπως συνηθίζεται να λέγεται στα αγγλικά.

Η ταινία του Αφροαμερικανού δημιουργού Ράιαν Κούγκλερ «Αμαρτωλοί» (Sinners), ένα τολμηρό βαμπιρικό θρίλερ που διαδραματίζεται στον αμερικανικό Νότο & που στην Πάτρα είχε παιχθεί τον περασμένο Απρίλιο, όπως αρκετοί κριτικοί είχαν προβλέψει, μπήκε «μπροστάρης» & μάλιστα με τις περισσότερες υποψηφιότητες, από κάθε άλλη ταινία στο παρελθόν, συνολικά 16.

Η ταινία του 39χρονου Αφροαμερικανού Ράιαν Κούγκλερ που ήταν & μεγάλη εμπορική επιτυχία (παγκόσμιες εισπράξεις 368,3 εκατ. δολάρια) ξεπέρασε τα προηγούμενα υψηλά ρεκόρ των 14 υποψηφιοτήτων στα Όσκαρ που κρατούσαν οι ταινίες «Όλα για την Εύα» (1950) του Τζόζεφ Μάνκιεβιτς, «Τιτανικός» (1997) του Τζέιμς Κάμερον και «LaLaLand» (2016) του Ντέμιεν Σαζέλ. Παράλληλα ο Ράιαν Κούγκλερ όπως έγραψε το σάιτ της εφημερίδας Το Βήμα, πήρε για 1η φορά υποψηφιότητα στον θεσμό ως σκηνοθέτης και σεναριογράφος. Το «Sinners» πήρε υποψηφιότητες μεταξύ άλλων για καλύτερη ταινία, καλύτερου α’ ανδρικού ρόλου (Μάικλ Μπ. Τζόρνταν), β΄ ανδρικού ρόλου (Ντελρόι Λίντο), β΄ γυναικείου ρόλου (Γούνμι Μοσάκου), σκηνοθεσίας και πρωτότυπου σεναρίου. Το «Μια μάχη μετά την άλλη-One battle after another» του Πολ Τόμας Αντερσον, μια καυστική σάτιρα του μιλιταρισμού και της αμερικανικής πολιτικής, με τους εξαιρετικούς Λεονάρντο Ντι Κάπριο (entertainer της χρονιάς σύμφωνα με το περιοδικό Time), Σον Πεν, Μπενίτσιο Ντελ Τόρο και Τεγιάνα Τέιλορ που όλοι τους προτάθηκαν για Όσκαρ, διεκδικεί συνολικά 13 βραβεία Όσκαρ και σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια θα πάρει τα περισσότερα και κυριότερα τη βραδιά της απονομής.

Η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ θα γίνει στις 15 Μαρτίου 2026.

Και πάμε στις παραβλέψεις/αποκλεισμούς (snubs). Διαβάσαμε στο σάιτ των Los Angeles Times πως το μιούζικαλ «Wicked: For Good» με την Αριάνα Γκράντε και τη Σίνθια Ερίβο δεν έλαβε ούτε μία υποψηφιότητα. Το «Wicked» πέρυσι είχε πάρει 10 υποψηφιότητες και κέρδισε τελικώς 2 Όσκαρ ενώ το φετινό σίκουελ που προβλήθηκε και στην Πάτρα για 2 εβδομάδες, αποδείχθηκε λιγότερο δημοφιλές & επαρκές στα Όσκαρ!

Το “Avatar: Fire and Ash” του Τζέιμς Κάμερον που προβλήθηκε έως και τις 21/1/2026 στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε, έχοντας κάνει εντυπωσιακές εισπράξεις στο εξωτερικό, 1.3 δις δολάρια αν και υπολείπεται σχεδόν 1 δις του προηγούμενου Avatar του 2022, “Avatar: The Way of Water” δεν κατάφερε να προταθεί για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας όπως οι προηγούμενες 2 του franchise. Tην μοναδική υποψηφιότητα που σκόραρε αφορά στα κοστούμια.

Εκτός έμεινε και ο σκηνοθέτης Guillermo del Toro για το “Frankenstein” (από τις δυνατές υποψηφιότητες του φιλμ είναι αυτή του Jacob Elordi για καλύτερο β’ ανδρικό ρόλο), που πάντως διεκδικεί το Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Ο Ντελ Τόρο έχει τιμηθεί με Όσκαρ για την ταινία «Η Μορφή του Νερού» το 2018.

Σε αυτούς που αποκλείστηκαν λογίζεται και ο Ιρανός σκηνοθέτης Jafar Panahi της ταινίας “It Was Just an Accident-Ένα Απλό Ατύχημα” που πάντως διεκδικεί με αξιώσεις το Όσκαρ καλύτερης Διεθνούς ταινίας. Εκτός «νυμφώνος» των φετινών υποψηφιοτήτων των Όσκαρ και η Kate Hudson για την ταινία “Song Sung Blue” όπου μάλιστα τραγουδάει και πολύ καλά, η νεαρή ηθοποιός Chase Infiniti για το “One Battle After Another” για β’ γυναικείο ρόλο (προφανώς η κύρια προσοχή δόθηκε στην Teyana Taylor που τέθηκε υποψήφια και θεωρείται και φαβορί) αλλά και ο Ιρλανδός ηθοποιός Paul Mescal ως Ουίλιαμ Σαίξπηρ, στο “Hamnet” της Κλόι Ζάο, στην κατηγορία του β’ ανδρικού. Το «Hamnet» που μόλις ξεκίνησε να προβάλλεται στη χώρα μας (και στην Πάτρα), πήρε πάντως συνολικά 8 υποψηφιότητες ανάμεσα τους και καλύτερη ταινία, διασκευασμένο σενάριο, σκηνοθεσία και καλύτερου α’ γυναικείου ρόλου για την εξαιρετική Jessie Buckley που φαίνεται πως είναι η χρονιά της.

Στις θετικές εκπλήξεις η υποψηφιότητα της Elle Fanning για β’ γυναικείο ρόλο για το φιλμ “Sentimental Value-Συναισθηματική αξία” που γενικά τα πήγε καλά σε υποψηφιότητες (προτάθηκε ο Stellan Skarsgard για β’ ανδρικό, ο σκηνοθέτης Joachim Trier και για καλύτερη ταινία, Πρωτότυπο σενάριο και Μοντάζ).

Στους αποκλεισμούς μετρήστε και αυτούς των ηθοποιών Dwayne Johnson και Emily Blunt για την αξιόλογη ταινία του Benny Safdie «The Smashing Machine» που είδαμε και στην Πάτρα, παρότι είχαν προταθεί για Χρυσή Σφαίρα, και τους George Clooney και Adam Sandler για α’ ακαι β’ ανδρικό ρόλο αντίστοιχα, για την εξαιρετική ταινία του Noah Baumbach «Jay Kelly» που δεν είδαμε στις Ελληνικές αίθουσες (μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο Netflix).

Aπό φέτος έχουμε και μία νέα κατηγορία στα Όσκαρ, του καλύτερου Κάστινγκ.

Υποψήφιοι είναι οι:

-Φρανσίν Μάισλερ για τους «Αμαρτωλούς»

-Κασάντρα Κουκουκούντις για το «Μια Μάχη Μετά την Άλλη»

-Τζένιφερ Βεντίτι για το «Marty Supreme»

-Νίνα Γκολντ για το «Άμνετ»

-Γκάμπριελ Ντομίνγκες για το «Μυστικό Πράκτορα».

Τέλος αυτό που ξεχώρισαν οι περισσότεροι, είναι η πρωτιά του Τίμοθι Σαλαμέ ("Marty Supreme"), που στα 30 του χρόνια, γίνεται ο νεότερος ηλικιακά ηθοποιός που έχει 3 συνολικά υποψηφιότητες για Όσκαρ α΄ ανδρικού ρόλου, ενώ ο Βάγκνερ Μόουρα είναι πλέον ο πρώτος Βραζιλιάνος ηθοποιός που κερδίζει υποψηφιότητα για Όσκαρ α΄ ανδρικού ρόλου για την ταινία «Μυστικός Πράκτορας».

Επιμέλεια ανάρτησης: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ