Συγκινητική η Έιμι Ρέντφορντ, μίλησε για το Σάντανς και τον πατέρα της στο The Today Show

Η κόρη του εκλιπόντα ηθοποιού και σκηνοθέτη Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Amy Redford σε συνέντευξη της στο The Today Show, λίγο πριν ξεκινήσει το φετινό Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου του Σάντανς στη Γιούτα (αρχίζει 22/1/2026), αναφέρθηκε με θερμά λόγια στον αγαπημένο της πατέρα χαρακτηρίζοντας τον ευγενικό άνθρωπο με μεγάλη περιέργεια και διάθεση να μάθει πράγματα.

H Έιμι Ρέντφορντ που έχει ακολουθήσει τα βήματα του διάσημου μπαμπά της (είναι ηθοποιός και σκηνοθέτις), μοιράστηκε στην εκπομπή το ότι ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ αυτό που έμαθε την ίδια και τα αδέλφια της, ήταν να βρουν αυτό που τους αρέσει περισσότερο και έχουν πάθος γι' αυτό και να το αξιοποιήσουν & ίσως όσα σκεφτούν & κάνουν στη συνέχεια να αλλάξουν τον κόσμο.

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, όπως ανέφερε η Έιμι, μεγάλωσε τα παιδιά του με την αντίληψη πως η οικογένεια είναι προτεραιότητα και το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή (ο ίδιος ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ είχε πολλές φορές μιλήσει και πει πως το σπουδαιότερο επίτευγμα του ήταν η οικογένεια του). Η Έιμι Ρέντφορντ που ήταν επαναστάτρια στα εφηβικά-νεανικά της χρόνια, τόνισε πως όλα τα παιδιά ακολούθησαν την πολύτιμη συμβουλή του διάσημου πατέρα τους και η ιδέα της οικογένειας έμεινε πάντα στο κέντρο των αξιών που μοιράζονταν.

Αναφέρθηκε σε πολλά στο ότι η ίδια και τα αδέλφια της (Σώνα και Τζέιμς) μεγάλωσαν μεταξύ των βουνών και του καθαρού αέρα του Sundance στη Γιούτα (ο Ρέντφορντ προτιμούσε την ήσυχη ζωή στο Σάντανς) και της πολύβουης Νέας Υόρκης και έτσι έμαθαν τις διαφορές ανάμεσα στη ζωή στην πόλη και την φύση.

Η Amy Redford που είναι γεννημένη τον Οκτώβριο του 1970 και είναι και η ίδια μαμά, υπογράμμισε ακόμα πως ο πατέρας της, Ρόμπερτ Ρέντφορντ που "έφυγε" τον περασμένο Σεπτέμβριο στα 89 του χρόνια, δίδαξε στην ίδια και στα αδέλφια της την αξία της ευθύνης και της δικαιοσύνης στη διαχείριση των πραγμάτων ενώ μίλησε και για τον καίριο ρόλο που ο Ρέντφορντ έπαιξε και τη συμβολή του στην δημιουργία και ανάπτυξη του Sundance Film Festival & πως ο ίδιος ανέπτυξε και χρησιμοποίησε τα ένστικτα και τις ιδέες του ώστε να μπορέσει να "σμιλέψει" έναν ελεύθερο, δημιουργικό και ασφαλή χώρο για τους independent filmmakers, ανεξάρτητους κινηματογραφιστές.

Η Έιμι Ρέντφορντ που μοιάζει πολύ στον πατέρα της, τέλος είπε στους Laura Jarrett and Peter Alexander του TODAY σώου της Αμερικανικής τηλεόρασης πως ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ σε μία καθοριστική στιγμή της καριέρας του, διέβλεψε την ανάγκη στήριξης των ανεξάρτητων δημιουργών και άδραξε την ευκαιρία να φτιάξει το Sundance Film Festival και το Ινστιτούτο Σάντανς που από τα τέλη του '80 έμελλε να καθιερωθεί στις συνειδήσεις των ανθρώπων του κινηματογράφου και του σινεφίλ κοινού!

*Αυτό θα είναι το πρώτο Φεστιβάλ Σάντανς χωρίς την παρουσία του Ρέντφορντ, ωστόσο το πνεύμα και η ενέργεια του και ας έφυγε από τη ζωή θα είναι εκεί! Θα είναι και το τελευταίο που πραγματοποιείται στη Γιούτα πριν μετακομίσει του χρόνου για το Μπούλντερ στο Κολοράντο.

H βασική φωτ. από το yahoo.com, έχει credit: Fernanda Bareggi / MEGA.

Επιμέλεια ανάρτησης: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ