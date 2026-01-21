Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Έλλειψη Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στον Δήμο Παλλήνης»

Κοινοβουλευτική ερώτηση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλο για την ίδρυση Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στον Δήμο Παλλήνης.

Η ανακοίνωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλο αναφέρει τα εξής:

Ο Δήμος Παλλήνης, που περιλαμβάνει τις δημοτικές ενότητες Παλλήνης, Γέρακα και Ανθούσας, αριθμεί μόνιμο πληθυσμό 60.435 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ του 2021, καταγράφοντας αύξηση 11,06% σε σχέση με το 2011 και αποτελώντας τον δήμο με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση στην Αττική.

Παρά τα ανωτέρω πληθυσμιακά και κοινωνικά δεδομένα, ο Δήμος Παλλήνης στερείται παντελώς δημόσιας δομής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα πρόσβασης των κατοίκων σε βασικές υπηρεσίες υγείας και επιβαρύνει περαιτέρω τα ήδη υπερφορτωμένα νοσοκομεία της Αττικής.

Κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής στο Λαύριο στις 28/8/2025, ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε τη δημιουργία έξι νέων Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου σε περιοχές που δεν διαθέτουν δομές ΠΦΥ, συμπεριλαμβανομένης και της Παλλήνης.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, το έργο βρίσκεται ακόμη σε προπαρασκευαστικό στάδιο, με χρονικό ορίζοντα παράδοσης στο τέλος του 2028, ενώ η στελέχωση προβλέπεται να εξεταστεί εκ των υστέρων.

Η συγκεκριμένη εξαγγελία, χωρίς σαφές θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο, χωρίς δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα στελέχωσης και χωρίς διασφαλισμένη ένταξη στον υγειονομικό χάρτη, δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για το εάν και πότε οι κάτοικοι του Δήμου Παλλήνης θα αποκτήσουν ουσιαστική πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες ΠΦΥ., όπως προβλέπεται από τον Ν. 4238/2014 για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας.

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αποτελεί βασικό πυλώνα ενός καθολικού, δημόσιου και δωρεάν συστήματος υγείας και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως αποσπασματικό έργο υποδομής, αποκομμένο από τον αναγκαίο υγειονομικό σχεδιασμό και τη μόνιμη στελέχωση.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Έχει εξασφαλιστεί η ένταξη του Δήμου Παλλήνης στον υγειονομικό χάρτη της Αττικής, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθ. 3 του Ν. 4238/2014;

2. Έχει ενημερωθεί επισήμως η 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, αρμόδια για την Ανατολική Αττική, σχετικά με την ίδρυση Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στον Δήμο Παλλήνης;

3. Υπάρχει εισήγηση του ΚΕ.Σ.Υ.Πε. για την έκδοση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του εν λόγω Κέντρου Υγείας και των λοιπών δομών ΠΦΥ, με σαφή πρόβλεψη για τη στελέχωση, τις ειδικότητες και τη λειτουργία τους;

4. Έχει χορηγηθεί η απαιτούμενη έγκριση σκοπιμότητας από τον Υπουργό Υγείας, κατόπιν εισήγησης της οικείας Δ.Υ.Πε. και απόφασης του ΚΕ.Σ.Υ.Πε.;

5. Έχουν ληφθεί υπόψη η πληθυσμιακή αύξηση, η πλήρης απουσία δομών ΠΦΥ, η γειτνίαση με υφιστάμενες μονάδες υγείας, καθώς και οι κοινωνικές, οικονομικές και συγκοινωνιακές συνθήκες της περιοχής;

6. Έχει αποσταλεί στο Υπουργείο Υγείας η αναφερόμενη «Πρόταση εξειδίκευσης» εντός του Σεπτεμβρίου 2025, όπως ανακοινώθηκε δημόσια;

7. Έχει ξεκινήσει ο αναγκαίος προγραμματισμός για τη μόνιμη κάλυψη των θέσεων ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού, ώστε το Κέντρο Υγείας να λειτουργήσει άμεσα με την ολοκλήρωση της κατασκευής του και όχι να παραδοθεί ως «κενό κέλυφος»;