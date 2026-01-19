Το ιστορικό δράμα εποχής "Άμνετ" από την Πέμπτη 22/1 στις Ελληνικές αίθουσες

Με ξεχωριστό ενδιαφέρον αναμένεται από τους σινεφίλ η κοινωνικοδραματική ταινία εποχής "Άμνετ-Hamnet", παραγωγής 2025, σε σκηνοθεσία της βραβευμένης με Όσκαρ Κλόι Ζάο (Η Χώρα των Νομάδων). Το "Άμνετ" βγαίνει σε διανομή της Tanweer αυτή την Πέμπτη 22/1/2026 στις αίθουσες της χώρας μας, και απ' όσο είδαμε, θα έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Το σενάριο είναι βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο'Φάρελ του 2020 και το συνυπογράφουν η Κλόι Ζάο μαζί με την Ο'Φάρελ.

Σύνοψη

Αγγλία, 1580. Ο φτωχός δάσκαλος λατινικών Ουίλιαμ Σαίξπηρ (τον ενσαρκώνει ο 30χρονος Ιρλανδός ηθοποιός Πολ Μεσκάλ) και η ανοιχτόμυαλη Άνιες (η 36χρονη Ιρλανδή ηθοποιός Τζέσι Μπάκλεϊ) βιώνουν έναν παθιασμένο δεσμό που οδηγεί σε γάμο. Θα αποκτήσουν τρία παιδιά και όσο εκείνος καταξιώνεται επαγγελματικά στη θεατρική σκηνή του μακρινού Λονδίνου, εκείνη αναλαμβάνει μόνη της την οικογένεια τους. Ένα τραγικό γεγονός κλονίζει τον άλλοτε ισχυρό δεσμό τους, όμως αυτή η κοινή εμπειρία θα γίνει ο σπόρος για τον "Άμλετ", το διαχρονικό αριστούργημα του Σαίξπηρ (1564-1616).

To φιλμ "Άμνετ" που πλησιάζει τα 28 εκατ. δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, έκανε την πρεμιέρα του στο 52ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Τέλουριντ στις ΗΠΑ, στις 29 Αυγούστου 2025 και κυκλοφόρησε στη συνέχεια σε επιλεγμένους κινηματογράφους από την Focus Features στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον Καναδά στις 26 Νοεμβρίου 2025. Κυκλοφόρησε επίσης από την Universal Pictures στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 9 Ιανουαρίου 2026.

Η ταινία έχει λάβει θετικά σχόλια από τους κριτικούς, για την σκηνοθεσία της Κλόι Ζάο και τις ερμηνείες της Τζέσι Μπάκλεϊ-Jessie Buckley, η οποία κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερου Α’ Γυναικείου Ρόλου – Δράμα και του Πολ Μέσκαλ, γνωστού στο σινεφίλ κοινό από τις ταινίες "Aftersun" το 2022 που στην Πάτρα είχε προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη, και "Άγνωστοι μεταξύ μας-All of Us Strangers" (2023).

Η ταινία "Άμνετ" χαρακτηρίστηκε ως μία από τις δέκα καλύτερες ταινίες του 2025 από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου.

Το καστ του φιλμ εκτός της Jessie Buckley που ήταν υποψήφια για Όσκαρ β' γυναικείου ρόλου για το "The Lost Daughter" της Maggie Gyllenhaal το 2022, και του Paul Mescal, παίζουν και η Emily Watson (Δαμάζοντας τα κύματα), ο Ντέιβιντ Γουίλμοτ και ο Joe Alwyn (The Brutalist).

To βιβλίο "Hamnet" κυκλοφορεί & στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ψυχογιός με εξώφυλλο από την ταινία.

Η Μπάκλει κέρδισε και το Critics’ Choice Award καλύτερου α' γυναικείου ρόλου.

Διάρκεια: 126 λεπτά.

*Να προσθέσουμε πως η 59χρονη Λονδρέζα ηθοποιός Emily Watson υποδύεται στην ταινία την Mary Shakespeare, μητέρα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ ενώ τον μικρό Άμνετ Σαίξπηρ που πέθανε μόλις 11 ετών από πανούκλα, ενσαρκώνει ο Jacobi Jupe.

Επιμέλεια ανάρτησης: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ