Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Οι πεντάχρονοι πρωταγωνιστές της νέας σειράς του Alpha θα μας κλέψουν την καρδιά

Ένα πράγμα είναι σίγουρο για το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: η νέα οικογενειακή σειρά του Alpha έρχεται με έναν πολύ δυνατό και τρυφερό «άσο στο μανίκι».

Και αυτός δεν είναι άλλος από τους τρεις μικρούς πρωταγωνιστές της.

Η Σοφία, ο Βίκτωρας και ο Στέλιος είναι μόλις 5 χρονών, αλλά φαίνεται πως θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στο συναισθηματικό χαρακτήρα της σειράς. Τρία παιδιά, τρεις διαφορετικές παιδικές προσωπικότητες και μια ματιά στον κόσμο που υπόσχεται να κάνει το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» να ξεχωρίσει από το πρώτο κιόλας επεισόδιο.



Στον ρόλο της Σοφίας, η Ζωή Πυλιώτη αναμένεται να φέρει στην οθόνη τη γλυκύτητα, την αθωότητα αλλά και την ειλικρίνεια που μόνο ένα παιδί μπορεί να εκφράσει χωρίς φίλτρα.