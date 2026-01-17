Μπαμπά σ’ αγαπώ: Λίγα λόγια για τη νέα σειρά του Alpha

Τα γυρίσματα της νέας σειράς του Alpha « Μπαμπά, σ’ αγαπώ » βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τη θετική ενέργεια και τα διασκεδαστικά πειράγματα μεταξύ των συντελεστών να διαδέχονται το ένα το άλλο.

Οι τρεις πρωταγωνιστές της νέας σειράς του Alpha «Μπαμπά σ’ αγαπώ» -Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου και Βασίλης Μηλιώνης- απολαμβάνουν τους ρόλους τους ως μπαμπάδες και οι ατάκες που ανταλλάσσουν μεταξύ τους συνεχίζονται ακόμη και όταν οι κάμερες κλείνουν. Φυσικά δεν λείπουν και οι μικρές backstage στιγμές που θυμίζουν παρέα και όχι απλώς συνεργασία.

Η προετοιμασία της σειράς, την οποία θα απολαύσουμε πολύ σύντομα στον Alpha, εξελίσσεται σε κλίμα ομαδικότητας, με όλους να δουλεύουν με ενθουσιασμό και καλή διάθεση, βάζοντας τα καλύτερα θεμέλια για όσα θα δούμε στη μικρή οθόνη.