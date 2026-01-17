Ανεβαίνει η «Αθανασία» με την Πατρινή Έλλη Τρίγγου στον ομώνυμο ρόλο

Το νέο έργο της Νεφέλης Μαϊστράλη, μίας από τις σημαντικότερες εκπροσώπους της νεοελληνικής δραματουργίας, έχει τον τίτλο «Αθανασία» και ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη, στο Θέατρο Βασιλάκου, από τις 9 Φεβρουαρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη.

Το έργο εμπνέεται από τον βίο και την πολιτεία της πολυσυζητημένης «Αγίας» Αθανασίας του Αιγάλεω, το πολύκροτο σκάνδαλο του «Θαυματουργού νερού» του Γ. Καματερού που «γιατρεύει» τον καρκίνο, καθώς και τη λειτουργία του ίδιου του Μεσσιανισμού, ως κοινωνικού φαινομένου.

Τον κεντρικό ρόλο φέρνει στο σήμερα η Πατρινή Έλλη Τρίγγου, υιοθετώντας όλα τα χαρακτηριστικά μιας αμφιλεγόμενης αγιότητας που επηρεάζει συνειδήσεις και επηρεάζεται από τις ανάγκες της αγοράς.

Το πρωτότυπο έργο «αθανασία» παρακολουθεί τη διαδρομή μιας νεαρής γυναίκας

Που ισχυρίζεται ότι έχει επιλεγεί από τον Θεό, για να μεταφέρει στους πιστούς το μήνυμά Του.

Βασίζει όλη της τη θεωρία σε μια ιδιαιτερότητα του δέρματός της, που διατηρεί όσα χαράζονται πάνω του. Αμφισβητείται απ’ τον περίγυρό της αλλά σύντομα, βρίσκει τον τρόπο να κερδίσει τις εντυπώσεις και να παγιωθεί ως «η ενδιάμεση» του Θεού.

Ιδρύει τη δημοφιλή παραθρησκευτική οργάνωση «Χείρα Θεού» και καταφέρνει να γίνει μια θρησκευτική persona με μεγάλη πολιτική και κοινωνική επιρροή που κερδίζει συνεχώς έδαφος και χρήματα, εξαλείφοντας όποιον σταθεί εμπόδιο στο «θεάρεστο» έργο της.

Αντλώντας στοιχεία από την θρησκευτική πρακτική, τα social media και τη σύγχρονη πολιτική επικαιρότητα, η παράσταση ανατέμνει με σαρκασμό και συγκίνηση την ανάγκη του ανθρώπου να πιστέψει.

Η «αθανασία» γίνεται σύμβολο μιας Ελλάδας που αναζητά θαύματα ανάμεσα στις οθόνες και στα σκοτάδια της, αποκαλύπτοντας τον μηχανισμό κατασκευής της αγιοσύνης στην εποχή του θεάματος.

Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου.

Η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα αμέσως μετά την ολοκλήρωση των παραστάσεων της παραγωγής «Σπυριδούλες».

Παίζουν οι:

Με την Έλλη Τρίγγου

και τους (αλφαβητικά)

Θανάσης Βλαβιανός

Ευαγγελία Καρακατσάνη

Ειρήνη Μπούνταλη

Γιώργος Νούσης

Αλέξανδρος Τούντας

Συντελεστές

Κείμενο – Στίχοι: Νεφέλη Μαϊστράλη

Σκηνοθεσία: Θανάσης Ζερίτης

Σκηνικά – Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα

Video art: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Εικαστικές συνθέσεις: Γιώργος Μπούνιας

Μουσική σύνθεση: Ερατώ Κρεμμύδα

Κίνηση: Σεσίλ Μικρούτσικου

Σχεδιασμός φωτισμών: Σάκης Μπιρμπίλης

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.







