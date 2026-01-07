«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Μια πρώτη ματιά στα γυρίσματα της νέας σειράς του Alpha

Οι πρώτες εικόνες

Από την αρχή της σεζόν, η μυθοπλασία στον Alpha κρατάει ψηλά την τηλεθέαση στην prime time ζώνη του καναλιού. Στο πρόγραμμα υπάρχει πλούσιο ρεπερτόριο από δραματικής σειρές εποχής μέχρι κωμωδίες, ενώ η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της σειράς «Το σόι σου» κυριολεκτικά «έσπασε» τα κοντέρ. Η τηλεθέαση έφτασε το 40% νούμερο που δεν έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στην τηλεόραση. Από το δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν, το κανάλι βγάζει μια νέα οικογενειακή σειρά -λίγο διαφορετική από ότι έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Γιατί αυτή τη φορά πρωταγωνιστές στη νέα οικογενειακή σειρά θα είναι οι μπαμπάδες. Τρεις νέοι μπαμπάδες έρχονται με ενδιαφέρουσες ιστορίες και μια πλοκή που θέλει να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Όλες οι λεπτομέρειες για τη νέα οικογενειακή σειρά του Alpha

Με εντατικούς ρυθμούς και έντονη δημιουργική ενέργεια ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας οικογενειακής κομεντί του Alpha, «Μπαμπά, σ’ αγαπώ». Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου και Βασίλης Μηλιώνης, ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους σε μια κομεντί που αναδεικνύει τις οικογενειακές σχέσεις, την καθημερινότητα ενός πατέρα και το χιούμορ τριών εντελώς διαφορετικών αντρών. Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Νίκου Κρητικού και την σεναριακή ματιά του Γιώργου Φειδά, τα πρώτα πλάνα από το σετ δείχνουν ένα κλίμα άψογης συνεργασίας, με τους ηθοποιούς να μπαίνουν αμέσως στους ρόλους και το συνεργείο να προσπαθεί να κρατήσει ίσες αποστάσεις ανάμεσα σε… ξεκαρδιστικές αυτοσχεδιαστικές στιγμές και μικρές παιδικές “εξεγέρσεις”.

Το σενάριο, γεμάτο ατάκες που θα συζητηθούν, ισορροπεί αριστοτεχνικά ανάμεσα στο χιούμορ και τη συγκίνηση, αναδεικνύοντας τη γλυκιά, χαοτική και συχνά απρόβλεπτη πλευρά της πατρότητας. Οι ήρωες δεν είναι οι “τέλειοι” μπαμπάδες κι αυτό είναι ακριβώς που τους κάνει τόσο αληθινούς. Τα γυρίσματα συνεχίζονται σε γνωστές γειτονιές της Αθήνας, αλλά και στο νηπιαγωγείο-κλειδί της σειράς, το οποίο ήδη έχει γίνει το αγαπημένο σημείο συνάντησης όλων. Το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» έρχεται σύντομα στον Alpha και υπόσχεται να μας κάνει να γελάσουμε, να συγκινηθούμε και κυρίως, να δούμε την καθημερινότητα των μπαμπάδων με έναν τρόπο που ποτέ δεν είχαμε ξαναδεί. Ποιοι είναι οι 3 μπαμπάδες

Μέσα από το trailer της νέας οικογενειακής κομεντί του Alpha «Μπαμπά,σ’αγαπώ», που έρχεται σύντομα στις οθόνες μας, γνωρίζουμε τους τρεις μπαμπάδες, δηλαδή τον Νίκο, τον Δημήτρη και τον Ηρακλή. Τρεις εντελώς διαφορετικές ζωές μεταξύ τους αλλά μία κοινή καθημερινή στάση: η είσοδος του νηπιαγωγείου. Ο Δημήτρης (Αναστάσης Ροϊλός) είναι ένας γοητευτικός εργένης, ο οποίος γίνεται μπαμπάς από τη μια στιγμή στην άλλη, όταν μια πρώην του αφήνει ξαφνικά στο κατώφλι του τον πεντάχρονο γιο τους, τον Βίκτωρα. Ο Νίκος (Μιχάλης Βαλάσογλου) είναι ο «τέλειος» οικογενειάρχης, αυτός που ακροβατεί ανάμεσα στην οικογένεια με τη πρώην γυναίκα του, Βιργινία και την καινούρια που θέλει να αρχίσει με τη Στέλλα, τη νέα του σύντροφο. Ο Ηρακλής (Βασίλης Μηλιώνης) έχοντας χάσει τη γυναίκα του, μεγαλώνει μόνος τον μικρό Στέλιο και έρχεται σε σύγκρουση με τους παππούδες του παιδιού, σε μια μάχη αγάπης, ορίων και δεύτερων ευκαιριών.