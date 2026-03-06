«Αντίλαλοι Μνήμης» στο θεάτρο Λιθογραφείον

Η ομάδα χοροθεάτρου «ΟΡΜΗΤΕΣ» του Πανεπιστημίου Πατρών, παρουσιάζει τη χοροθεατρική performance «Αντίλαλοι Μνήμης» εστιάζοντας στη μνήμη ως προσωπικό και συλλογικό αποτύπωμα: στις αναμνήσεις που μας συγκροτούν, στις απώλειες που μας τραυματίζουν και στις σιωπές που κληρονομούμε χωρίς να τις έχουμε ζήσει.

Σώματα σε διαρκή κίνηση αναμετρώνται με τη φθορά της μνήμης, τη λήθη και το βάρος του βιώματος.Πλαστικά καφάσια λειτουργούν ως φορείς μνήμης, δοχεία εμπειριών, θραυσμάτων, φορτίων.

Οι ερμηνευτές αυτοσχεδιάζουν μαζί τους, τα μετακινούν, τα κουβαλούν, όπως κουβαλά κανείς το παρελθόν του.Λευκές κορνίζες σχηματίζουν ένα αόρατο πλαίσιο εγκλωβισμού, μια φυλακή μνήμης.

Κάθε είσοδος μέσα στο πλαίσιο συνεπάγεται μια απώλεια‧ μια μνήμη διαγράφεται, αλλοιώνεται, σβήνει.Οι «Αντίλαλοι Μνήμης» δεν αφηγούνται μια γραμμική ιστορία.

Δημιουργούν ένα πεδίο όπου η κίνηση, το αντικείμενο και η σιωπή συνυπάρχουν, αναδεικνύοντας το ερώτημα:Είμαστε οι αναμνήσεις μας ή το κενό που δημιουργεί η λησμονιά τους;

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Ηλιοπούλου

Η Ομάδα «Ορμήτες» δημιουργήθηκε το 2010 από μέλη του Πανεπιστήμιου Πατρών και απαρτίζεται από μέλη (εργαζόμενους, φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Πατρών) και φίλους. Στην ομάδα συμμετέχουν και ερμηνεύουν ρόλους, μέλη που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ηλικιών, όπως φοιτητές, νέοι, μεσήλικες και μέλη μεγαλύτερης ηλικίας, ανατρέποντας τα στερεότυπα που θέλουν τον χορό να ανήκει αποκλειστικά σε νεαρά σώματα αλλά και με βάση τη φιλοσοφία της για μια κοινωνία συμπεριληπτική, χωρίς στερεότυπα.

Η Ομάδα συνεργάζεται επί σειρά ετών με την ταλαντούχο χορογράφο και σκηνοθέτη Κατερίνα Ηλιοπούλου, η οποία me την καλλιτεχνική οξυδέρκεια και τεχνική γνώση, έχει δημιουργήσει μέχρι σήμερα έργα αναφοράς για τα φλέγοντα κοινωνικά ζητήματα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, το Πανεπιστήμιο Πατρών στηρίζει τις δράσεις της χοροθεατρικής ομάδας ενσωματώνοντάς την στην ακαδημαϊκή ζωή και προσφέροντας της τις υποδομές του για την καλλιτεχνική της έκφραση και στην ενίσχυση των σχέσεων Πανεπιστημίου και ευρύτερης τοπικής κοινωνίας μέσω του πολιτισμού.

Ιδιαίτερα δε μέσω της Αντιπρυτάνεως Αντιπρυτανείας Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού και προσωπικά της Αντιπρυτάνεως κ. Λένας Αλμπάνη, άτομο με ιδιαίτερες ανεπτυγμένα πολιτισμικά και καλλιτεχνικά αισθητήρια αλλά και ευαισθησία στα κρίσιμα κοινωνικά θέματα.

13, 14 & 15 Μαρτίου 2026

Ώρα 21.00

Θέατρο «Λιθογραφείον»

Μαιζώνος 172Β, Πάτρα Κρατήσεις: 6982223804, 6948398134