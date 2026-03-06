"Η Έξοδος": Ένα επετειακό ντοκιμαντέρ για την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου

Με αφορμή τα 200 έτη από την Έξοδο του Μεσολογγίου (10 - 11 Απριλίου 1826), ένα επετειακό ντοκιμαντέρ με τον τίτλο "Η Έξοδος" βρίσκεται στο τελικό στάδιο της παραγωγής. Η ταινία αναλύει τα γεγονότα που προηγήθηκαν, την ίδια την Έξοδο, αλλά και τον παγκόσμιο αντίκτυπο που είχε το γεγονός αυτό στην εξέλιξη του ελληνικού κράτους.



Στην ταινία συμμετέχουν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, όπως οι καθηγητές: Μαρία Ευθυμίου, Θανάσης Χρήστου, Νίκος Αναστασόπουλος, Δημήτρης Κόκορης, κ.Α. Την επιστημονική επιμέλεια και παρουσίαση έχει αναλάβει ο Καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας και Αντιπρύτανης του ΑΠΘ, Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Στην ταινία συμμετέχει πλήθος αναβιωτών με πιστοποιημένα αντίγραφα όπλων και στολών της εποχής.



Η Ιστορική Σημασία



Η Έξοδος του Μεσολογγίου κράτησε ζωντανή τη φλόγα της Ελληνικής Επανάστασης σε μια κρίσιμη καμπή. Η πολύμηνη πολιορκία καθήλωσε χιλιάδες Τούρκους και Αιγυπτίους στρατιώτες, δίνοντας στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη τον πολύτιμο χρόνο να ανασυντάξει τις δυνάμεις του, προκαλώντας ταυτόχρονα τεράστια φθορά στις στρατιές του Κιουταχή και του Ιμπραήμ (υπολογίζεται πως περισσότεροι από 15.000 εχθροί έχασαν τη ζωή τους).



Ο διεθνής αντίκτυπος της θυσίας της Εξόδου ήταν καταλυτικός, καθώς το φιλελληνικό ρεύμα που πυροδοτήθηκε οδήγησε στην επέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων και τελικά στη δημιουργία Ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους.



Ο Στόχος



Στόχος είναι η δημιουργία μίας ταινίας που θα εξηγεί με σαφήνεια και θα ερευνά τα γεγονότα της Εξόδου, θα τιμάει την μνήμη των ηρώων και θα σέβεται την ιστορική αλήθεια.



Το ντοκιμαντέρ τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου.

Βασικά σημεία της παραγωγής

-Ανάλυση Αιτιών: Η ταινία εξετάζει πώς οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν κατά την πολιορκία κατέστησαν την Έξοδο ως τη μοναδική επιλογή των πολιορκημένων.

-Ιστορικό Πλαίσιο: Αναλύονται βήμα-βήμα τα κίνητρα και οι ενέργειες των αντιμαχομένων, ώστε να γίνει πλήρως κατανοητό το ιστορικό διακύβευμα για την ελληνική και την οθωμανική πλευρά.

-Θεματική Δομή: Το έργο δομείται σε θεματικές ενότητες που λειτουργούν ως «ομπρέλες», προσφέροντας μια καινοτόμο προσέγγιση της ιστορικής θεματογραφίας.

-Σύγχρονη Οπτική: Η αφήγηση πλαισιώνεται από σύγχρονες μεθόδους 3D animation, δραματοποιημένες σκηνές και γραφικά, αναπαριστώντας ζωντανά τις μαρτυρικές ημέρες της πολιορκίας και της Εξόδου.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία – Σενάριο: Κώστας Χαραλάμπους

Επιστημονική Επιμέλεια: Ιάκωβος Μιχαηλίδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Διονύσης Πετρουτσόπουλος

Σκηνικά – Κοστούμια: Νίκος Βλαχόπουλος

Ηχοληψία: Μάκης Πεσκελίδης

Σπικάζ: Λεωνίδας Κακούρης

Μουσική: Κώστας Χαριτάτος

Βοηθός Σκηνοθέτη: Βαρνάβας Καστανάρας

Still photographer: Στέλιος Τσίκας

VFX supervisor: Βασίλης Ανδριόπουλος

Παραγωγή: Eyesin Productions.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ