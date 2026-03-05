Στις 12/3 στις Ελληνικές αίθουσες "Ο Μάγος του Κρεμλίνου" με τον Τζουντ Λο ως Πούτιν

Στις 12 Μαρτίου 2026 κυκλοφορεί στις Ελληνικές αίθουσες η ταινία "Ο Μάγος του Κρεμλίνου-The Wizard of the Kremlin", με τον 53χρονο Βρετανό ηθοποιό Jude Law στον ρόλο του Βλαντιμίρ Πούτιν. Την ταινία υπογράφει σκηνοθετικά, ο 71χρονος Γάλλος δημιουργός Olivier Assayas.

Εν μέσω μετασοβιετικού χάους, ένας λαμπρός νεαρός άνδρας, ο Βαντίμ Μπαράνοφ (τον ενσαρκώνει ο Paul Dano), χαράζει την πορεία του. Αρχικά καλλιτέχνης και στη συνέχεια παραγωγός ριάλιτι, γίνεται ο επικοινωνιολόγος ενός ανερχόμενου πράκτορα της KGB: του Βλαντιμίρ Πούτιν. Στην καρδιά της εξουσίας, ο Μπαράνοφ διαμορφώνει τη νέα Ρωσία, θολώνοντας τα όρια μεταξύ αλήθειας και ψέματος, πίστης και χειραγώγησης.

Η ταινία είχε πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο διαγωνιστικό τμήμα του 82ου Venice International Film Festival στις 31/8/2025.

Διάρκεια: 145 λεπτά.

Σενάριο: Olivier Assayas, Emmanuel Carrère (βασισμένο στο μυθιστόρημα του Giuliano da Empoli, Éditions Gallimard, 2022).

Εκτός του Jude Law (ως Vladimir Putin), και του Paul Dano, παίζουν & οι Alicia Vikander, Tom Sturridge, Jeffrey Wright.

Ρωσία, αρχές 1990. Μέσα στο χάος της μετασοβιετικής περιόδου, ο χαρισματικός Vadim Baranov χαράζει την πορεία του: από πρωτοποριακός καλλιτέχνης γίνεται παραγωγός τηλεριάλιτι και σύντομα ανεβαίνει στην καρδιά της εξουσίας ως άτυπος σύμβουλος ενός πρώην πράκτορα της KGB που θα γίνει γνωστός ως «Τσάρος», Vladimir Putin.

Στο κέντρο του συστήματος, ο Baranov διαμορφώνει λόγους, εικόνες και αντιλήψεις — θολώνοντας τα όρια ανάμεσα σε αλήθεια και ψέμα, πίστη και χειραγώγηση. Μόνο η Ksenia, μια ελεύθερη και απρόβλεπτη παρουσία, μοιάζει να ξεφεύγει από τον έλεγχό του. Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, έπειτα από χρόνια σιωπής, ο Baranov αποφασίζει να μιλήσει. Όσα αποκαλύπτει μετατρέπουν την ιστορία σε κατάδυση στους σκοτεινούς διαδρόμους της εξουσίας, όπου κάθε λέξη υπηρετεί ένα σχέδιο.

Στους βασικούς ρόλους, ο Jude Law υποδύεται τον Vladimir Putin, ο Paul Dano τον Vadim Baranov, η Alicia Vikander την Ksenia, ενώ ο Jeffrey Wright είναι ο αφηγητής.

Ο σκηνοθέτης Olivier Assayas εξηγεί ότι η ταινία επιχειρεί να δώσει ανθρώπινη μορφή σε σύνθετες πολιτικές πραγματικότητες, όχι μόνο ως αφήγηση για τη Ρωσία, αλλά ως ιστορία που ανοίγει καθολικά ερωτήματα γύρω από την εξουσία. Παράλληλα, υπογραμμίζει πως σε μια ταινία για τη σύγχρονη πολιτική, η αλήθεια και η τεκμηρίωση είναι αδιαπραγμάτευτες: η βάση πρέπει να είναι γερή και πραγματολογική, ώστε στη συνέχεια η αφήγηση να μπορεί να αναπνεύσει κινηματογραφικά.

Ο Jude Law, που υποδύεται τον Vladimir Putin, αναφέρεται στην προσέγγιση του ρόλου ως σε μια πορεία σταδιακής αποκάλυψης: στην αρχή βλέπουμε έναν άνθρωπο που συνειδητοποιεί βήμα-βήμα το μέγεθος της δύναμης που έχει στα χέρια του — και μαζί με αυτό, να αναδύεται κάτι που βρισκόταν «κλειδωμένο» μέσα του.

Ο Paul Dano, που ενσαρκώνει τον Vadim Baranov, περιγράφει την ταινία ως ένα ταξίδι που παρακολουθεί τον ήρωα από την πτώση του κομμουνισμού μέχρι τη Ρωσία του Πούτιν: μέσα από το βλέμμα του Baranov ξεδιπλώνονται δεκαετίες πολιτικής και μιντιακής ιστορίας, με επίκεντρο τη δύναμη της εικόνας και του αφηγήματος.

Τέλος, η Alicia Vikander, στον ρόλο της Ksenia, μιλά για έναν χαρακτήρα που εξελίσσεται μαζί με την κοινωνία και διαθέτει πολλές «εκδοχές» του εαυτού του — διαφορετικές όψεις που παραμένουν όλες αυθεντικές, φωτίζοντας τις αντιφάσεις και την ελευθερία μιας γυναίκας που δεν “χωρά” εύκολα σε κανόνες.

Η 37χρονη Σουηδή ηθοποιός Αλίσια Βικάντερ έχιε τιμηθεί με το βραβείο Όσκαρ καλύτερου β' γυναικείου ρόλου για το φιλμ "The Danish Girl" (2015).

*Το φιλμ "Ο Μάγος του Κρεμλίνου" (διανομή από την Σπέντζος Φιλμ) έχει φόντο τη Ρωσία της δεκαετίας του ’90 και την εποχή που διαμορφώνονται οι νέοι μηχανισμοί εξουσίας. Αποτελεί ένα πυκνό, συναρπαστικό πολιτικό δράμα για τη γέννηση της εικόνας, της αφήγησης και της προπαγάνδας στη μετασοβιετική πραγματικότητα.

Η ταινία αναμένεται να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ