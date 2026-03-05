Πάτρα: «Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα» στο θέατρο «Γραμμές Τέχνης»

Η θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων & Συνταξιούχων ΟΤΕ Πάτρας ανεβάζει το έργο «Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα» του Φεδερίκου Γκαρθία Λόρκα σε σκηνοθεσία του Ηλία Αναστασόπουλου.

Θα ανέβουν έξι (6) παραστάσεις στο θέατρο «Γραμμές Τέχνης» στην Πάτρα (Μαιζώνος 271, έναντι Σιδηροδρομικού Σταθμού Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα), στις 6, 7, 8 και 13, 14, 15 Μαρτίου 2026.

Ώρες παραστάσεων, 21:15 Παρασκευή, 20:30 Σάββατο & Κυριακή.

Ο σκηνοθέτης Ηλίας Αναστασόπουλος αναφέρει για το έργο: Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα είναι ο ορισμός της χειραγώγησης στην οικογένεια, και κατ’ επέκταση της κοινωνίας. Πνίγει τα όποια όνειρα ή φιλοδοξίες, δημιουργώντας φόβο, ενοχές, τύψεις και όχι μόνο. Όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με ψυχολογική βία, καταλήγει, στην σωματική βία....

Παίζουν με την σειρά που εμφανίζονται οι ηθοποιοί:

Δουλικό: Μαρία Μητροπούλου

Πόνθια: Βασιλική Αδαμοπούλου

Μπερνάρντα: Ιωάννα Καραθανάση

Αντέλα: Άννα Κοκκίνου

Μαρτίριο: Χαρά Μαργαρίτη

Μαγκντανέλα: Τζίνα Δημητρίου

Αγκούστιας: Ηλιάνα Βουλδή

Αμέλια: Βιβή Σεραφή

Επισκέπτρια Α!: Αγγελική Γιαννοπούλου

Επισκέπτρια Β!: Άλκηστις Γιαννοπούλου

Μαρία Χοσέφα: Νέλλη Βουτσινά

Προυτέντια: Ελένη Αντωνοπούλου

Τραγούδι / θεριστής: Γίαννης Πανίτσας

Σκιά Πέπε Ρομάνο: Απόστολος Παπανδρέου.

Σκηνοθεσία: Ηλίας Αναστασόπουλος

Πρωτότυπη Μουσική: Γεώργιος Δρίτσας

Φωτισμοί: Ηλίας Αναστασόπουλος, Μίλτος Σπυρόπουλος

Σκηνικά: Η ομάδα

Αφίσα: Χαρά Μαργαρίτη

Επιμέλεια προγραμμάτων- ΜΜΕ- Επικοινωνία- Ψηφιακά μέσα: Σπυριδούλα Γεωργίου, Ηλίας Αναστασόπουλος, Νίκη Καραβούλια.

Εισιτήρια 10€ Γενική είσοδος- Προπώληση: More.com

Κρατήσεις: 6983682970.