Εγκαίνια ατομικής εικαστικής έκθεσης της Κατερίνας Μπότσαρη στο Πολύεδρο

Εγκαινιάζεται αυτή την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, στις 8 το βράδυ, στο Πολύεδρο, στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα, η ατομική εικαστική έκθεση με τίτλο «Τα αντι-μνημεία του αύριο» της Κατερίνας Μπότσαρη. Η εικαστική έκθεση έχει στηριχθεί στην έκδοση του ομότιτλου βιβλίου της, από τις εκδόσεις Νήσος. Η παρουσίαση του βιβλίου έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 1η Απριλίου, στις 7 το απόγευμα.

ΤΑ ΑΝΤΙ-ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙO

Παρότι η διαφήμιση σήμερα διακινείται κυρίως μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, η ελληνική μητρόπολη παραμένει διάσπαρτη από τα κατάλοιπα των γιγαντιαίων διαφημιστικών πινακίδων που κυριάρχησαν τις προηγούμενες δεκαετίες. Οι ανενεργές αυτές κατασκευές λειτουργούν ως παράδοξα «μνημεία»: αντί να διαφυλάσσουν τη μνήμη, ενεργοποιούν την εμπειρία της καταναλωτικής λήθης, όπως την περιγράφει ο Robert Smithson. Η αδράνεια της πολιτείας απέναντί τους ενισχύει τον αντιμνημειακό τους χαρακτήρα, ενώ η ακούσια ανατροπή της ισορροπίας και της αρμονίας που επιβάλλουν συνομιλεί με τις εκούσιες αποδομήσεις της σύγχρονης τέχνης — μια στάση που ο Mikel Dufrenne συνδέει με την κριτική προς την εξουσία.

Στην παρούσα έκθεση, η Μπότσαρη συγκροτεί μια αντι-μνημειακή εγκατάσταση που γεφυρώνει ζητήματα βιβλίου και γραφής με τον καθιερωμένο εκθεσιακό χώρο του Πολύεδρο. Το έργο της εδράζεται τόσο στους θεωρητικούς προβληματισμούς που ανέπτυξε στο πλαίσιο της διδακτορικής της έρευνας όσο και σε σύγχρονες συζητήσεις γύρω από την επανάχρηση και την ανακύκλωση υλικών. Στοιχεία που άλλοτε υπηρέτησαν τον πρωτοποριακό σχεδιασμό διαφημιστικών μηνυμάτων —σιδερένια γράμματα, φωτισμός LED, μηχανική κίνηση— αποσπώνται από την αρχική τους λειτουργία και επανασυντίθενται πάνω σε μια σκαλωσιά-δομή. Η κατασκευή αυτή παραπέμπει, με διακριτική ειρωνεία, στον Πύργο του Tatlin, επαναφέροντας το ουτοπικό όραμα της πρωτοπορίας σε έναν διάλογο με τα υλικά κατάλοιπα της σύγχρονης καταναλωτικής κουλτούρας. Έτσι, η εγκατάσταση μετατρέπει τα αποσυρμένα μέσα προβολής σε φορείς στοχασμού, μετακινώντας τα από το πεδίο της διαφήμισης σε εκείνο της μνήμης και της κριτικής.

*Η Κατερίνα Μπότσαρη είναι διδάκτωρ του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη ζωγραφική από το The Slade του Λονδίνου. Έχει ολοκληρώσει το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών στο εργαστήριο Ζωγραφικής του Γ. Ψυχοπαίδη. Σήμερα διδάσκει ως εντεταλμένη διδάσκουσα στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας το μάθημα «Τέχνη στον δημόσιο χώρο». Στην πρακτική της διερευνά ζητήματα μνημειακότητας, κατανάλωσης και κατάληψης του χώρου στη δημόσια σφαίρα.

Είναι συντονίστρια της ομάδας asfaless, συλλογικότητας φοιτητών της ΑΣΚΤ που πραγματοποιεί δράσεις στον δημόσιο χώρο με επίκεντρο ευρύτερους κοινωνικούς προβληματισμούς, και ιδρυτικό μέλος του backspace, ενός πειραματικού καλλιτεχνικού χώρου στην Αθήνα. Έχει πραγματοποιήσει έξι ατομικές εκθέσεις στο Λονδίνο και την Αθήνα και έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις στη Βιέννη, το Ρέικιαβικ, το Λονδίνο, τη Βρέμη, την Αθήνα, την Κωνσταντινούπολη, το Τορόντο, την Κρήτη, την Πάτρα και το Νιούκασλ. Το 2017 συνεπιμελήθηκε την έκθεση «BOOBS – The Semiology of Breast» στο TAF / The Art Foundation στην Αθήνα. Έχει συμμετάσχει στα residencies Güterbahnhof (Βρέμη, 2022), Maison Maca (Αθήνα, 2016) και Florence Trust (Λονδίνο, 2011–2012). Το 2006 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 4η Παγκόσμια Φοιτητική Τριενάλε της Κωνσταντινούπολης.

Γεννήθηκε το 1980 στην Πάτρα. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.