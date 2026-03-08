Πάτρα: Το πρόγραμμα στο Πολύεδρο από 9 έως 14 Μαρτίου 2026

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα στο Πολύεδρο στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα, την εβδομάδα 9/3/2026 έως 14/3/2026.

Ολοκληρώνεται η έκθεση «Μεταξύ Σιωπής, Μνήμης και Ανέμου» Ομαδική Εικαστική Έκθεση Ζωγραφικής, Γλυπτικής, Χαρακτικής, Εφαρμογών και Φωτογραφίας.

Πρόγραμμα εβδομάδας 9 – 14 Mαρτίου

Ολοκληρώνεται η έκθεση «Μεταξύ Σιωπής, Μνήμης και Ανέμου» την Τετάρτη 11/3

Ομαδική Εικαστική Έκθεση Ζωγραφικής, Γλυπτικής, Χαρακτικής, Εφαρμογών και Φωτογραφίας.



Τρίτη 10, 7 μ.μ.

Η Λέσχη Ανάγνωσης Λογοτεχνίας, συζητά το βιβλίο «Τέσσερα ερωτικά γράμματα» του Νάιαλ Ουίλλιαμς, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Δώμα.

Πέμπτη 12, 6:00 μ.μ.

«Με βελόνα και κλωστή»

Συνεχίζονται οι δημιουργικές συναντήσεις μας…

Πλέκουμε, κεντάμε, ράβουμε, μπαλώνουμε και συζητάμε δημιουργώντας!!!

Παρασκευή 13, 8 μ.μ.

«Τα αντι-μνημεία του αύριο» της Κατερίνας Μπότσαρη

Εγκαίνια ατομικής εικαστικής έκθεσης

Σάββατο 14, 10:30-12:30

«Με έμπνευση την άνοιξη…»

Εκπαιδευτική δράση για παιδιά