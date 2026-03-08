Πάτρα: Το πρόγραμμα στο Πολύεδρο από 9 έως 14 Μαρτίου 2026

Εκθέσεις, δράσεις για παιδιά και εκδηλώσεις πρωταγωνιστούν αυτήν την εβδομάδα στο Πολύεδρο
Πλούσιο είναι το πρόγραμμα στο Πολύεδρο στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα, την εβδομάδα 9/3/2026 έως 14/3/2026.
Ολοκληρώνεται η έκθεση «Μεταξύ Σιωπής, Μνήμης και Ανέμου» Ομαδική Εικαστική Έκθεση Ζωγραφικής, Γλυπτικής, Χαρακτικής, Εφαρμογών και Φωτογραφίας.
Πρόγραμμα εβδομάδας 9 – 14 Mαρτίου
Ολοκληρώνεται η έκθεση «Μεταξύ Σιωπής, Μνήμης και Ανέμου» την Τετάρτη 11/3
Ομαδική Εικαστική Έκθεση Ζωγραφικής, Γλυπτικής, Χαρακτικής, Εφαρμογών και Φωτογραφίας.
Τρίτη 10, 7 μ.μ.
Η Λέσχη Ανάγνωσης Λογοτεχνίας, συζητά το βιβλίο «Τέσσερα ερωτικά γράμματα» του Νάιαλ Ουίλλιαμς, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Δώμα.
Πέμπτη 12, 6:00 μ.μ.
«Με βελόνα και κλωστή»
Συνεχίζονται οι δημιουργικές συναντήσεις μας…
Πλέκουμε, κεντάμε, ράβουμε, μπαλώνουμε και συζητάμε δημιουργώντας!!!
Παρασκευή 13, 8 μ.μ.
«Τα αντι-μνημεία του αύριο» της Κατερίνας Μπότσαρη
Εγκαίνια ατομικής εικαστικής έκθεσης
Σάββατο 14, 10:30-12:30
«Με έμπνευση την άνοιξη…»
Εκπαιδευτική δράση για παιδιά
