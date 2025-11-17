Τιμητικό, πρώτο Όσκαρ παρέλαβε ο Τομ Κρουζ για τα 40 χρόνια καριέρας του

Τιμητικό, πρώτο Όσκαρ δόθηκε στον Αμερικανό σούπερ σταρ του κινηματογράφου και παραγωγό, Τομ Κρουζ για τα 40 και πλέον χρόνια καριέρας του.

Ο Κρουζ έχοντας συχνά υπάρξει υποψήφιος αλλά ποτέ βραβευμένος με Όσκαρ (θυμόμαστε τις δυνατές υποψηφιότητες του για καλύτερο α' ανδρικό ρόλο για το "Γεννημένος την 4η Ιουλίου" το 1989 αλλά και για β' ανδρικό ρόλο στην "Μανόλια" του Πολ Τόμας Άντερσον το 1999), έλαβε ένα «τιμητικό βραβείο Όσκαρ» την Κυριακή 16/11/2025 το βράδυ, που είναι το πρώτο χρυσό αγαλματίδιο της λαμπρής καριέρας του, ενώπιον της ελίτ του Χόλιγουντ στην τελετή απονομής των 16ων ετήσιων βραβείων Governors Awards, που απονέμει η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών σε προσωπικότητες και επαγγελματίες για τη συνολική και διαρκή προσφορά τους στον κινηματογράφο.

Υπό τους ήχους του διάσημου soundtrack από την ταινία «Επικίνδυνες Αποστολές-Mission Impossible», την εμβληματική & τόσο επιτυχημένη σειρά ταινιών στην καριέρα του 63χρονου Αμερικανού ηθοποιού, ο Τομ Κρουζ ανέβηκε στη σκηνή του Dolby Theatre του Χόλιγουντ υπό το θερμό χειροκρότημα των συναδέλφων του, συμπεριλαμβανομένων των Κόλιν Φάρελ και Εμίλιο Εστέβεζ, με τους οποίους έχει συμπρωταγωνιστήσει, καθώς και του θρυλικού σκηνοθέτη Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο οποίος τον σκηνοθέτησε στις ταινίες επισυημονικής φαντασίας «Minority Report» και «Ο Πόλεμος των Κόσμων».

Παρά τις τέσσερις συνολικά, έως τώρα υποψηφιότητες για Όσκαρ -ως ηθοποιός για τις ταινίες «Γεννημένος την 4η Ιουλίου», «Τζέρι Μαγκουάιρ» (1996) και «Μανόλια», και ως παραγωγός για το «Top Gun: Μάβερικ»- ο Κρουζ δεν είχε κερδίσει ποτέ πριν.

Εμφανώς συγκινημένος, ο ακαταμάχητος ηθοποιός που δείχνει και νεότερος από την ηλικία του, πήρε το μικρόφωνο για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του. «Η αγάπη μου για τον κινηματογράφο ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία», είπε ο Κρουζ, περιγράφοντας τη Μεγάλη Οθόνη ως το μέρος που «του έδωσε τη δίψα για περιπέτεια, γνώση, κατανόηση της ανθρωπότητας, δημιουργία χαρακτήρων, αφήγηση ιστοριών και ανακάλυψη του κόσμου».

Να θυμίσουμε πως ο Κρουζ έγινε τεράστιο όνομα και μεγάλος σταρ με την ταινία "Τοπ Γκαν" του αείμνηστου Τόνι Σκοτ το 1986. Είχε προηγηθεί το 1983 η μεγάλη του επιτυχία "Οι σκοτεινές μπίζνες ενός πρωτάρη" ενώ το '86 πρωταγωνίστησε πλάι στον θρύλο Πολ Νιούμαν στο "Χρώμα του Χρήματος" του Μάρτιν Σκορσέζε όπου ο Νιούμαν κατέκτησε το Όσκαρ α' ανδρικού ρόλου, ένα χρόνου αφότου είχε λάβει τιμητικό. Και για τον Κρουζ θα λέγαμε πως στο μέλλον σίγουρα θα δώσει μία ερμηνεία επιπέδου Όσκαρ και αξίζει να το πάρει και ας του απένειμαν τώρα τιμητικό.

